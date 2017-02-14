Тюменский студент стал вторым автомехаником УФО

Фото со страницы портала "Тюмень - наш дом" "ВКонтакте"

Студент второго курса Западно-Сибирского государственного колледжа Александр Подчувалов занял второе место в федерально-окружном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучший автомеханик". Его наставниками были педагоги Лидия Склярова и Леонид Коваленко.

Как сообщает областной департамент образования и науки, соревнования прошли на базе Тюменского автотранспортного пассажирского предприятия № 1. Состязание состояло из теоретической и практической части. Автомеханикам нужно было ответить на вопросы по правилам дорожного движения и провести диагностику автобуса перед выездом на линию.

Как отметил директор колледжа, член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Георгий Шатохин, ежедневно выпуская на линию автобусы, нужно помнить, что работаешь не только с машинами, но и с людьми. Автомеханику нужно быть внимательным, потому что он несет ответственность за безопасность пассажиров.