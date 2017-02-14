В Югре возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи

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Уголовное дело о нападении на фельдшера скорой помощи возбудили в Сургуте.

Врачи скорой помощи прибыли ночью с 12 на 13 февраля в квартиру по вызову жительницы Сургута, которая стала жертвой рукоприкладства со стороны супруга. В результате от действий мужчины пострадала также фельдшер медицинской бригады.

Это не первый случай нападения на медицинских работников. Ранее сообщалось, что в Ярославле нетрезвый мужчина напал на фельдшера, которая хотела оказать ему помощь.

Ход расследования этих и других аналогичных уголовных дел о нападениях на врачей взят руководством Следственного комитета на контроль. Председатель Следственного комитета потребовал при наличии законных оснований незамедлительно реагировать на все случаи нарушения законных прав медиков и принимать процессуальные решения, сообщает пресс-служба СК РФ.