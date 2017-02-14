Коллектив ПАО "Транснефть" запустил магистральный нефтепровод Заполярье - Пурпе

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Нефтепровод Заполярье - Пурпе –веха в развитии отрасли. Это подчеркнул президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев на торжественном мероприятие в Тюмени, приуроченном к вводу в эксплуатацию магистральных нефтепроводов Заполярье – Пурпе в Ямало-ненецком автономном округе и Куюмба – Тайшет в Красноярском крае.

"Заполярье - Пурпе – случай особый, - отметил он. - Впервые в нашей стране разработан и успешно реализован проект магистрального нефтепровода, часть которого пролегает за Северным Полярным кругом".

Строители и проектировщики нашли, по его словам, совершенно новые методы и технологии. Это подтверждают 22 патента на изобретение, это выражается в высокой государственной оценке проведенных работ: авторский коллектив удостоен премии правительства РФ.

Ввод нефтепроводов в эксплуатацию состоялся 18 января 2017 года. В церемонии пуска в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. "Укрепление энергетической безопасности России напрямую зависит от развития трубопроводного транспорта, - подчеркнул президент. - Для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах, безусловно, и в нашей стране в связи с ростом экономики, и в мире, будет только расти. В том числе будет расти и потребность в углеводородном сырье. Для того, чтобы быть готовыми к расширению рынка, нужно своевременно принимать решения инвестиционные, что мы и сделали вот по этим проектам, — сказал президент. — И при планировании дальнейшей работы нужно самым внимательным образом реагировать не только на то, что происходит на мировых энергетических рынках, но и смотреть на динамику развития собственной российской экономики. С тем, чтобы у нас никогда не возникало ограничений роста экономики в связи с каким-то дефицитом энергоресурсов и соответствующей инфраструктуры".

Глава государства высоко оценил качество строительства нефтяных магистралей, отметив, что, несмотря на сложные климатические условия, проекты были воплощены в жизнь на высочайшем профессиональном уровне, были выполнены все экологические требования.

Строителей магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе поздравил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Данный проект очень важен не только для нашего региона, он важен для всей страны, - отметил губернатор. - Это уникальный проект, реализованный в условиях вечной мерзлоты, уникальными специалистами Транснефти".

Владимир Якушев отметил, что ПАО "Транснефть" остается для региона не только стабильным работодателем и налогоплательшиком, но и надежным социальным партнером. "На этот коллектив всегда можно положиться, все проекты, которые мы осуществляем совместными усилиями – получаются", - подчеркнул он.

Строительство трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор (1000 км) началось в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 635-р от 22 апреля 2010 года. Южная часть магистрали Пурпе – Самотлор (429 км) была построена за полтора года и запущена в эксплуатацию в октябре 2011 года.

Участок Заполярье – Пурпе построен за последующие 4 года. На строительстве было задействовано около 8 тысяч рабочих и 2,5 тысячи единиц тяжелой техники.

Протяженность магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе составила 488 км. Его пропускная способность – до 45 млн тонн нефти в год. Ресурсный потенциал месторождений, подключаемых к нефтепроводу оценивается в 2 млрд тонн нефти.

Прием нефти будет осуществляться с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края, Мессояхской (ПАО "Роснефть", ПАО "Газпром нефть") и Уренгойской (ПАО "Газпром") групп и месторождений Большехетской впадины (ПАО "Лукойл").

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Борис Олейник