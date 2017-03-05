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Викуловчанам расскажут о "Великом женском пути"

09:02 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
aidapushkin.ru

Выставка "Великий женский путь" открылась в народном краеведческом музее им. Анатолия Давыдова в Викулово.

Посетители ее узнают о судьбе жен декабристов, отправившихся в Сибирь вместе с мужьями. Здесь можно увидеть 12 портретов декабристок, написанные ялуторовским художником Юрием Ермаковым. Все работы сопровождает подробный рассказ о жизни каждой декабристской семьи.

"Это женщины, которые отважились разделить участь своих мужей. Нам, современным поколениям, выросшим в Сибири, сложно даже представить, что чувствовали они, когда ехали в суровый край. Они знали, от какой жизни отказываются, прощались с родными и понимали, что это не на месяц или год, а на целых 30 лет. Мало кто из современников на такое способен, и нам следует многому поучиться", - отметила заведующая музеем Юлия Чудакова.

Дополнило выставку собрание оригинальных вееров XIX и XX веков.

"Веер всегда был одним из главных аксессуаров любой барышни. Тонкие и изящные, из бивней мамонта, бизона, черепашьего панциря, расшитые кружевом и бисером - они помогают познать  стиль разных эпох, атмосферу балов. Это своеобразное напоминание, от какой жизни отказались декабристские жены ради любви", - рассказала Юлия Чудакова.

Обе выставки будут работать до конца марта.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , музей , декабристы , выставка

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