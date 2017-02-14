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Региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" готов к работе

13:00 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Главными площадками регионального этапа WorldSkills Russia в Тюмени станут Тюменский технопарк (ул. Республики, 142) и выставочный центр "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12). Все 33 профессии, которые представлены на пяти площадках, сможет примерить на себя любой зритель.

Об этом сообщил начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов.

"Если бы я стоял перед выбором профессии, я бы пришел на чемпионат, это такой профориентационный эффект. На конкурсе все делается при вас – можно 33 профессии визуально оценить и на себя примерить. Там будут мастер-классы, где можно попробовать что-нибудь сделать", - пояснил он.

На основных площадках чемпионата "Молодые профессионалы" представят 16 компетенций. Так, в выставочном центре зрители станут болельщиками у специалистов в компетенциях "Кирпичная кладка", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Ландшафтный дизайн, "Сантехника и отопление" "Ветеринария", "Малярные и декоративные работы", "Сухое строительство и штукатурные работы", а также состязания JuniorSkills по "Ремонту и обслуживанию легковых автомобилей".

Соревновательная часть и присутствие компетенции для механиков на чемпионате "Молодые профессионалы" очень важны. Такое мнение высказал заместитель технического директора автомобильного холдинга "Автоград" Иван Покрышкин. Традиционно компания курирует "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" на региональном этапе WorldSkills Russia.

"На текущий момент для нас это самое востребованное направление. Благодаря WorldSkills Russia в 2016 году были изменены образовательные стандарты", - сообщил Иван Покрышкин. По его словам, теперь автослесари получают более качественное образование и сразу после колледжа готовы к трудоустройству. Он отметил, что за время проведения чемпионата в Тюмени в "Автограде" увеличилось количество студентов-практикантов со 100 человек до 400.

О стопроцентной готовности к работе площадок заявил начальник департамента отдела механизации департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Николай Колчанов. 14 февраля начался заезд на площадки участников состязаний профмастерства. Состязания в сельскохозяйственном направлении в Тюмени проводят в третий раз. На площадках организовали пять рабочих модулей,  судьи будут оценивать одновременно пять конкурсантов.

Николай Колчанов отметил, что в сельскохозяйственной отрасли появилось четыре новых компетенции. Из них одна соревновательная – "Ветеринария" и три презентационные – "Овощеводство", "Растениеводство" и "Агроэкология", они будут представлены в Тюменском технопарке.

Здесь же пройдут состязания у плотников и электромонтажников, а также среди юных профессионалов в "Прототипировании" и "Мобильной робототехнике".

Другие участники соревнований поборются за звание профессионала на трех дополнительных локациях: в техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63), техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45) и ТюмГУ (ул. Ленина, 25).

Напомним, официальное открытие регионального чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) состоится  в ДК "Нефтяник" 15 февраля. Состязания пройдут с 16 по 18 февраля.

Ирина Ромашкина

Теги: WorldSkills Russia Tyumen , Тюменская ярмарка , Тюменский Технопарк , WorldSkills Russia , JuniorSkills

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