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Последняя возможность заявиться на "Зимний бардовский-2017"

17:22 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Подать заявку на участие в XIII межрегиональном фестивале авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени" можно успеть до 15 февраля.

Документы принимаются в Тюменском городском многопрофильном центре (ул. 50 лет Октября, 46, телефон для справок 51-79-61) или по электронной почте tgmc@bk.ru.

О своем желании побороться за звание лауреатов и дипломантов фестиваля заявили уже более 50 авторов-исполнителей из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Нижневартовска, Заводоуковска, Ноябрьска, п. Пангоды.

Напомним, что "Зимний Бардовский в Тюмени" посвящен тюменскому автору, лауреату Грушинского фестиваля, поэту и музыканту Николаю Старченкову, он пройдет в областной столице с 17 по 19 февраля.

Торжественное открытие фестиваля состоится 17 февраля во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).  На сцену поднимутся как начинающие, так и именитые исполнители. Почетными гостями фестиваля станут такие известные вокалисты, как Юлия Зиганшина (Казань), Роман Ланкин (Томск), Андрей и Ирина Колесниковы (Самара).

Отметим, что в этом году организаторы фестиваля приготовили для ценителей авторской песни сюрприз. 18 февраля в 14 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) впервые в истории "Зимнего Бардовского" состоится большой концерт от участников. Лучшие песни жанра будут исполнены для горожан вне концертного зала и совершенно бесплатно.

Теги: бардовский фестиваль

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