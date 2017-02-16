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17 февраля - события дня

17:59 16 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на площадках Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), тюменского технопарка (ул. Республики, 142), техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63), техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45), технопарке ТюмГУ (ул. Ленина, 25) продолжается региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В Тюмени в 11 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется пресс-конференция заместителя председателя областной думы Владимира Пискайкина по итогам работы в 2016 году.

В Тюмени в 12 часов в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся областные соревнования среди школьных команд по волейболу "Серебряный мяч" в рамках общероссийского проекта "Волейбол в школу".

В Тюмени в 14 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется встреча, посвященная 100-летнему юбилею писателя Ивана Истомина.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в школе №22 (ул. Садовая, 19) начнется День юного исследователя, посвященный Дню науки.

В Тюмени состоится совещание по итогам деятельности судов региона за 2016 год.

В Тобольске в 14 часов в школе №14 (мкр. Южный, 5) начнется городской конкурс чтецов "Наш край родной, твои мы дети".

Этот день в истории:

1600 - в Риме по обвинению в ереси сожжен Джордано Бруно.

1643 - во время представления своего спектакля "Мнимый больной" на сцене умер великий французский драматург Мольер.

1797 - Павел I отправил в отставку Александра Суворова за критику военных преобразований императора.

1827 - умер Иоганн Песталоцци, швейцарский педагог, один из столпов классической педагогики.

1843 - в Москве состоялась премьера пьесы Николая Гоголя "Игроки".

1867 - родился Петр Шмидт, русский морской офицер, возглавивший в октябре 1905 года восстание на крейсере "Очаков".

1870 - родился Георгий Гапон, священник, агент охранного отделения, организовавший 9 (22) января 1905 года шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу.

1876 - Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн) изготовил первые консервы с сардинами.

1888 - народник Степан Халтурин совершил покушение на царя Александра II, взорвав бомбу в Зимнем дворце под столовой царя во время обеда.

1904 - в Милане состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Чио-Чио-Сан" (другое название - "Мадам Баттерфляй").

1905 - началось Мукденское сражение - крупнейшая битва на суше времен русско-японской войны.

1906 - родилась Агния Барто, советская детская поэтесса.

1907 - родился Евгений Абалаков, скульптор и знаменитый альпинист, первым совершивший в 1933 году восхождение на высочайшую вершину СССР - пик Коммунизма.

1919 - умерла от гриппа Вера Холодная - первая российская кинозвезда.

1934 - при восхождении на Монблан погиб король Бельгии Альберт I.

1944 - под Корсунь-Шевченковским советские войска полностью уничтожили 60-тысячную немецкую группировку, пытавшуюся вырваться из окружения.

1947 - родился русский композитор и певец Вячеслав Малежик.

1947 - началось вещание радиостанции "Голос Америки" на СССР.

1973 - премьера концерта "Обратная сторона Луны" группы "Пинк Флойд" в Лондоне.

1979 - началась первая в мировой истории война между социалистическими странами - Китай напал на Вьетнам.

1988 - покончил с собой, выбросившись из окна, Александр Башлачев, русский поэт, певец и рок-музыкант.

1988 - пленум ЦК КПСС освободил от обязанностей кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Бориса Ельцина.

2000 - лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому отказано в регистрации кандидатом на выборах президента России.

2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро, погибли 120 человек.

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