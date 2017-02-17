18 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов около лыжной базы СДЮСШОР №2 (ул. Луначарского, 10) начнутся зимние "Маршруты здоровья", в них примут участие работники сферы здравоохранения Тюменской области.
В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по дзюдо среди глухих.
В Тюмени в 13 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется открытие Дней татарской культуры.
В Тюмени в 17 часов 10 минут в ЦСО "Воронинские горки" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по сноуборду.
В Тюмени в спорткомплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) продолжается открытый чемпионат и первенство Тюменской области по фитнес-аэробике.
Этот день в истории:
1546 - умер Мартин Лютер, вождь реформации в Германии, основатель протестантского направления в христианской религии.
1564 - умер Микеланджело Буонаротти, итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.
1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.
1745 - родился Алессандро Вольта, знаменитый итальянский физик и физиолог.
1780 - родился Алексей Венецианов, русский художник.
1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".
1908 - родился Александр Зархи, советский кинорежиссер и сценарист.
1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.
1932 - родился Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения.
1933 - родилась Йоко Оно, жена Джона Леннона.
1935 - родился Геннадий Гладков, российский композитор.
1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.
1945 - от смертельной раны, полученной под Кенигсбергом, скончался Иван Черняховский, советский военачальник, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии.
1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.
1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.
1974 - родился Евгений Кафельников, теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса.