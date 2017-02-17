18 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов около лыжной базы СДЮСШОР №2 (ул. Луначарского, 10) начнутся зимние "Маршруты здоровья", в них примут участие работники сферы здравоохранения Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по дзюдо среди глухих.

В Тюмени в 13 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется открытие Дней татарской культуры.

В Тюмени в 17 часов 10 минут в ЦСО "Воронинские горки" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по сноуборду.

В Тюмени в спорткомплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) продолжается открытый чемпионат и первенство Тюменской области по фитнес-аэробике.

Этот день в истории:

1546 - умер Мартин Лютер, вождь реформации в Германии, основатель протестантского направления в христианской религии.

1564 - умер Микеланджело Буонаротти, итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.

1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.

1745 - родился Алессандро Вольта, знаменитый итальянский физик и физиолог.

1780 - родился Алексей Венецианов, русский художник.

1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".

1908 - родился Александр Зархи, советский кинорежиссер и сценарист.

1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.

1932 - родился Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения.

1933 - родилась Йоко Оно, жена Джона Леннона.

1935 - родился Геннадий Гладков, российский композитор.

1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.

1945 - от смертельной раны, полученной под Кенигсбергом, скончался Иван Черняховский, советский военачальник, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии.

1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.

1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.

1974 - родился Евгений Кафельников, теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса.