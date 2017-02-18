19 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется закрытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В Тюмени в 17 часов в центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется "Семейный вечерок" и занятие в клубе любителей вокала "Просто песня".

В с. Гилево (Заводоуковский район) в 12 часов на ул. Советской, 29 начнется торжественное мероприятие, посвященное 45-летию гилевского Дома культуры "Звезд земных талантливая россыпь".

Этот день в истории:

1473 - родился Николай Коперник, польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира.

1726 - в России учрежден Верховный тайный совет.

1859 - родился Сванте Аррениус, шведский ученый, основатель физической химии, лауреат Нобелевской премии.

1878 - Томас Эдисон запатентовал фонограф – прадедушку нынешних портативных музыкальных центров.

1921 - вышел первый номер газеты "Труд". Это был главный печатный орган советских профсоюзов.

1938 - завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс – 1".

1940 - родился Сапармурад Ниязов, вождь, отец и учитель туркменского народа.

1945 - родился Юрий Антонов, российский певец, музыкант, композитор, автор и исполнитель множества популярных песен.

1954 - Крым передан из состава РСФСР в состав Украины. В 2014 году в результате референдума Крым возвращен в состав Российской Федерации.

1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денёв в главной роли.

1986 - СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир".

1997 - умер в возрасте 92 лет Дэн Сяопин, инициатор китайских реформ, творец китайского "экономического чуда".

2000 - умер Анатолий Собчак, один из идейных вождей перестройки, бывший мэр Санкт-Петербурга.

2000 - на Великой Китайской стене 3 тыс. 200 человек соорудили самого большого китайского танцующего дракона длиной 3 тыс. 48 м.

2001 - умер Стэнли Крамер, американский кинорежиссер, продюсер.

2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро. Погибли 120 человек.