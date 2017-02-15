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В регионе пройдет фестиваль татарской культуры

12:27 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Конгресс татар Тюменской области

Дни татарской культуры откроются в Тюмени 18 февраля. В рамках национально-культурного проекта в Тюменской области будут организованы презентационные, познавательные и творческие мероприятия, направленные на повышение интереса к изучению родного языка и сохранение традиций и обычаев национальной татарской культуры.

Как сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области, главной площадкой фестиваля станет Дворец национальных культур "Строитель". Здесь будет работать выставка изделий народных промыслов и ремесел, фотоэкспозиция, рассказывающая о культурном наследие татарского народа, состоится презентация национальной классической и современной художественной литературы. Гостям дней татарской культуры будут предложены блюда татарской национальной кухни – губадия, эчпочмак, катлама, чак-чак и многие другие. Кульминацией торжественного открытия станет праздничный концертная программа с яркими танцевальными, песенными и инструментальными номерами.

Продолжат программу дней культуры выездные концерты творческих коллективов Тюменской области. 19 декабря вокальный ансамбль татарской песни "Дуслык" из Тюмени приглашает на выступление жителей поселков Муллаши и Андреевского. Народный ансамбль татарской песни "Сандугач" из Ялуторовска выступит в центре культуры и досуга с. Ембаевское и д. Акияры. 25 февраля на сцене в д. Янтык пройдет концерт с участием артистов татарского эстрадного ансамбля "Ахтямушки". Жителей  Тобольска приглашает детский вокальный ансамбль "Сузге".

В рамках дней культуры в местах компактного проживания татарского населения, пройдут отборочные этапы XXVI областного смотра-конкурса детского творчества тюркоязычных народов "Тан йолдызы"/"Утренняя звезда" и VII областного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества "Халык сенгате"/ "Народное искусство".

Победители отборочных туров примут участие в финальном гала-концерте, который состоится в Тюмени 26 февраля.

Теги: Дни татарской культуры

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