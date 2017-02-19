20 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 2 этаж) начнется открытие выставки, посвященной Году экологии.
В Тобольске в 15 часов в школе №12 (9 мкр, стр.12) начнется конкурс педагогического мастерства "Педагог года – 2017".
Этот день в мире:
1666 - основан канадский город Монреаль.
1729 - родился Федор Волков, основатель русского театра.
1818 - в Москве напротив собора Василия Блаженного открылся памятник Минину и Пожарскому работы Ивана Мартоса.
1852 - родился русский писатель, автор книг о русской интеллигенции Николай Гарин-Михайловский.
1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.
1877 - в московском Большом театре состоялась премьера оперы Петра Чайковского "Лебединое озеро".
1903 - родился Лев Доватор, генерал-кавалерист, Герой Советского Союза.
1920 - умер Роберт Эдвин Пири, американский полярный исследователь.
1940 - на американских киноэкранах впервые появилась забавная мультипликационная пара – кот Том и мышонок Джерри.
1942 - родился Филипп Энтони (Фил) Эспозито, знаменитый канадский хоккеист.
1949 - умер в возрасте 50 лет поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач.
1967 - родился Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы "Нирвана".
2002 - в Египте в результате аварии поезда погибли около 400 человек.