20 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 2 этаж) начнется открытие выставки, посвященной Году экологии.

В Тобольске в 15 часов в школе №12 (9 мкр, стр.12) начнется конкурс педагогического мастерства "Педагог года – 2017".

Этот день в мире:

1666 - основан канадский город Монреаль.

1729 - родился Федор Волков, основатель русского театра.

1818 - в Москве напротив собора Василия Блаженного открылся памятник Минину и Пожарскому работы Ивана Мартоса.

1852 - родился русский писатель, автор книг о русской интеллигенции Николай Гарин-Михайловский.

1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

1877 - в московском Большом театре состоялась премьера оперы Петра Чайковского "Лебединое озеро".

1903 - родился Лев Доватор, генерал-кавалерист, Герой Советского Союза.

1920 - умер Роберт Эдвин Пири, американский полярный исследователь.

1940 - на американских киноэкранах впервые появилась забавная мультипликационная пара – кот Том и мышонок Джерри.

1942 - родился Филипп Энтони (Фил) Эспозито, знаменитый канадский хоккеист.

1949 - умер в возрасте 50 лет поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач.

1967 - родился Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы "Нирвана".

2002 - в Египте в результате аварии поезда погибли около 400 человек.