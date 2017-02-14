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В Заводоуковске на Масленицу установят рекорд по самой высокой стопке блинов

16:27 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.zastavki.com

Столб выше 45 см намерены испечь жители Заводоуковска на Масленицу и побить прошлогодний рекорд.

Как рассказали корр. "Тюменской линии" в городском комитете по культуре, в 2016 году впервые была проведена акция "Блинный столб". Жители приносили блины и выкладывали их в форме столба. Таким образом, был установлен первый рекорд по-заводоуковски — 45-сантиметровый блинный столб. И в этом году акция "Блинный столб" вызывает особый интерес у жителей города, которые печь блины любят и умеют и полметра блинов для них не предел.

Символом Масленицы всегда были блины. По традиции, блины пекут всю Масленичную неделю, и печение блинов было целым ритуалом. Это лакомство готовилось по специальным рецептам и с особыми обрядами и заговорами.

С масленичными блинами связано много примет и поверий, которые старались соблюдать для привлечения удачи и счастья. Организаторы праздника и жители Заводоуковска верно следуют примете: чем больше блинов на Масленицу напечешь, тем счастливее и денежнее будет год. Вообще, на Масленицу не принято было экономить. Главная особенность этого праздника заключалась в том, что в течение недели нужно гулять на всю катушку, тогда весь год будет удачным.

Эти же цели преследует конкурс "Пирог - лакомка". На нем будет определен самый вкусный сладкий пирог, который представят заводоуковские пекарни и "Ряды торговые, Обжорные", где будет представлен весь масленичный разносол.

Для любителей проверить свою силу и продемонстрировать эрудицию проведут занимательные конкурсы и викторины, которые помогут окунуться в атмосферу настоящего славянского праздника. Так, впервые пройдет конкурсная программа среди тёщ округа "Лучше тещи не найти". На празднике можно будет сделать сэлфи с Матрешкой, поучаствовать в народном тотализаторе при штурме Масленичного столба "Молодецким потехам - зима не помеха!" или украсить санки и стать участником саночных состязаний "Чудо-сани" и получить приз.

Кульминацией Масленицы станет обряд сжигания чучела – символа ухода зимы и наступления весны.

Борис Олейник

Теги: Заводоуковский городской округ , Масленица

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