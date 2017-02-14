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Виктор Рейн оценил реализацию программы "Земский доктор" в Тюменской области

17:10 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
duma72.ru

Около 200 человек из 422 медицинских специалистов, приехавших в сельские поселения Тюменской области, остались там работать. О реализации программы "Земский доктор" на пресс-конференции рассказал заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. 

"В отношении 92 человек идут судебные иски. 102 специалиста улучшили демографическую ситуацию, женщины ушли в декретные отпуска. Но в ряде районов сразу возникла проблема с доступностью врачебной помощи", - сообщил Виктор Рейн.   

В 2017 году единовременные выплаты по программе "Земский доктор" получат 50 человек. 

"Мы попробовали поработать с некоторыми категориями получателей в Ишиме. Я убеждал людей, которые уже получили 1 миллион подъемных, но не потратили деньги, в том, что правильнее вложить эти средства в дом. Я предложил им хорошие варианты, как можно построить дом 50 квадратных метров за 1 миллион 150 тысяч рублей с возможностью погашения процентов по ипотеке, в том числе и нашими организациями. Показал, как построить типовой дом 66,7 квадратных метра за 1,5 миллиона рублей. Земельные участки им будут выделены на территории муниципальных образований. Более того, мы готовим изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков, где расширяем категории получателей, которые могут претендовать на бесплатные участки. Интерес у людей был очень большой", - сообщил депутат.

Однако, как отметил Виктор Рейн, для молодых специалистов большое значение имеет не только наличие жилья или размер заработной платы, но и уровень развития населенного пункта - качественные дороги, наличие детских садов, возможность проведения досуга. 

Татьяна Ковалева

Теги: облдума , земский доктор , земельные участки , кадры , Виктор Рейн , здравоохранение

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