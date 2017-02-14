Рисунки школьников на тему экологии украсят тюменские улицы и остановки

Фото администрации Тюмени

Рисунки детей на тему того, как нужно вести себя в городе для сохранения экологичной окружающей среды, разместят на автобусных остановках и главных улицах Тюмени.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Максим Афанасьев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Серию конкурсов рисунков для ребят приурочат к Году экологии. По мнению Максима Афанасьева, это поможет, с одной стороны, выразить видение и отношение детей к теме охраны городской среды, а с другой позволит юным тюменцам просвещать взрослых и формировать у них культуру отношения к природе.

Помимо этого в администрации считают правильным сфокусироваться на экологических мероприятиях на участках, прилегающих к школам, и по возможности проводить уроки природоведения на открытом воздухе.

"К нам поступила инициатива высадить аллею Экологов. Рассматриваем варианты, в том числе и Гилевскую рощу", - сообщил Максим Афанасьев.

Дарья Казакова