Виктор Рейн: в жилищных программах необходим системный подход

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продолжается реализация партийных проектов "Свой дом", "Земский доктор" и "Дом для молодой многодетной сельской семьи".

Об этом сообщил заместитель председателя областной думы, член депутатской фракции "Единая Россия", координатор региональных партийных программ Виктор Рейн на пресс-конференции.

"Что касается программы "Свой дом", то, оценивая рынок малоэтажного строительства, мы пришли к выводу, что нужен системный подход. Мы перебрали огромное количество предприятий, которые могут строить под ключ, отобрали на первом этапе 17 предприятий в ценовом диапазоне с учетом качества и где маржа, как я называю рентабельность, не более 15%. После чего составили реестр. Сегодня на базе "Южного" готовится ввод в эксплуатацию первой очереди Центра малоэтажного строительства. Задача - по принципу одного окна работать со всеми категориями людей, которые имеют разные уровни поддержки", - рассказал Виктор Рейн.

Он обратил внимание на то, что "Единая Россия" совместно с департаментом АПК берет "под крыло" специалистов на селе, для них прошли презентации. Тщательно планируется весь процесс - от ввода земельного участка до окончания строительства с гарантиями, страховками, с надзором регионального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству, которое находится внутри этой системы.

"Наши партнеры – главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей, департаменты АПК и здравоохранения. Мы считаем, что сможем категорию, которая получает тот или иной уровень поддержки, взять в цивилизованные административные рамки, чтобы не допустить недострой. А он, по нашим оценкам, составляет до 30%", - сообщил Виктор Рейн.

Рассказал парламентарий и о реализации проекта "Дом для молодой многодетной семьи".

"Пять домов уже введены в эксплуатацию, в этом году просматриваются минимум четыре. Волна идет, есть люди, которые вкладывают суммы до миллиона рублей. Мы верим, что во всех муниципальных образованиях такие счастливые семьи появятся", - подчеркнул Виктор Рейн.

Татьяна Ковалева