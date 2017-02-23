Тюменские школы укомплектуют партами местного производства

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Тюменские школы укомплектуют партами местного производства

Школьную мебель нового поколения планируют поставлять в школы региона. Идут переговоры насчет новой школы в микрорайоне Восточный-2, а также детских садов, колледжей и вузов.

Производит такую мебель компания "Ламифор-Тюмень" на базе производственной площадки мебельной фабрики "ИНТЕДИ" в Ялуторовске. Инновационные парты и стулья отличаются тем, что в них встроен газолифт, позволяющий регулировать высоту. Это значит, что один комплект может использоваться все 11 лет учебы – каждый год его будут подстраивать под рост и потребности ребенка. Аналогично регулируется наклон столешницы, что предупреждает развитие сколиоза и близорукости у детей.

По словам разработчиков, современные парты в школах тоже регулируются, но делать это могут только рабочие – парту нужно перевернуть, отвинтить болты и настроить. Конструкцией на газолифте может легко управлять даже ребенок, достаточно повернуть рычаг.

Подобный комплект мебели немецкого производства стоит около 60 тыс. рублей, парты "Ламифорка" – почти втрое меньше. Новой мебелью ялуторовского производства уже оснащена физико-математическая школа в Тюмени и несколько сельских школ региона.

Евгения Шевцова