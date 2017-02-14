Сенаторы поддержали ряд инициатив Тюменской области в сфере АПК

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Тюменская область – исторически аграрный регион, специализирующийся на мясомолочном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве, выращивании зерновых культур и картофеля. В сельской местности проживает 34,7% населения региона.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса региона Владимир Чейметов в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию был рассмотрен вопрос "Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение рационального природопользования в Тюменской области" в рамках Дней Тюменской области в Совете Федерации.

Вел заседание председатель комитета СФ Михаил Щетинин. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Михаил Пономарев и заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

По словам Чейметова, АПК Тюменской области производит 5,4% валового регионального продукта. За период 2011 – 2016 года объем государственной поддержки АПК составил 36,1 млрд рублей, что составляет ежегодно более 6 млрд рублей.

Владимир Чейметов подчеркнул, что область занимает лидирующие позиции среди регионов Уральского федерального округа по производству основных видов продукции сельского хозяйства на душу населения. Так, по производству молока, яиц и картофеля находится на первом месте, мяса, зерна и овощей — на втором. Среди регионов УФО Тюменская область занимает первое место по урожайности зерновых культур, картофеля и овощей. Кроме того, среди субъектов Российской Федерации – пятое место по урожайности овощей и шестое место по урожайности картофеля.

Владимир Чейметов проинформировал, что в условиях импортозамещения в регионе решается задача по наращиванию объемов производства сельскохозяйственного сырья и созданию производств по его переработке, включая глубокую: "Регион на протяжении уже ряда лет, в основном, полностью закрывает потребность по основным видам питания". Одним из приоритетных направлений в регионе являются глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и развитие малых форм хозяйствования АПК, сообщил представитель правительства области.

Он добавил, что для обеспечения возможности для выхода малых форм хозяйствования на рынок, необходимо повысить поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации, что позволит сохранить социальную стабильность на селе, обеспечить занятость и самозанятость сельского населения, повысить его доходы.

Владимир Чейметов также отметил, что для усиления интереса к профессиям в области сельского хозяйства в регионе реализуются проекты "Агропоколение" и Агроцивилизация".

Заместитель губернатора Тюменской области, председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона Людмила Теплоухова проинформировала о проектах региона в сфере природопользования и экологии. В частности, рассказала о создании Красной книги Тюменской области, куда вошли более 130 редких животных и 155 редких растений региона.

Людмила Теплоухова отметила, что в области уже создана территориальная схема обращения с отходами, рассчитанная на 10 лет. Она познакомила с планом мероприятий области в рамках Года экологии в России, шесть из которых вошли в федеральный план его проведения.

По итогам обсуждения сенаторы поддержали ряд инициатив региональных руководителей в сфере АПК и рекомендовали включить их в постановление Совета Федерации, которое будет представлено на 406-м заседании палаты.

Перед заседанием председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин провел встречу с делегацией Тюменской области во главе с председателем региональной областной думы Сергеем Корепановым .

В беседе принял участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Стороны обсудили предложения региона в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по вопросам поддержки потребительских кооперативов, малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Совфеда.