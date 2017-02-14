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Мобильный этикет для влюбленных

19:07 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Пары всего мира проходят тесты, изучают гороскопы и задумываются о взаимопонимании. Для гармонии важно учитывать и элементарные правила общения по телефону, который стал незаменимым средством связи людей. В День святого Валентина "МегаФон" делится мобильным этикетом для влюбленных.

Советы дают эксперт мобильной связи – руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" в Тюмени Александр Степанов и семейный психолог Александра Коробчук.

Совет 1. Благодарите друг друга каждый день.

Психолог: Находите хотя бы одно событие, качество или поступок партнера, за который хочется сказать "спасибо".

Телеком-эксперт: Молодые люди в переписке все чаще используют смайлы, но нужно помнить, что они не всегда уместны и могут полноценно передать вашу эмоцию. Не скупитесь на словестные благодарности.

Совет 2. Создайте вокруг себя красоту.

Психолог: Эстетика в отношениях должна быть во всем: от горящих свечей в доме до номеров ваших мобильных телефонов.

Телеком-эксперт: Влюбленные могут подобрать красивые номера, сочетающие парные цифры или важную дату для обоих, возможно, есть желание, чтобы ваши номера отличались всего одной цифрой. Для этого стоит обратиться в любой салон связи.

Совет 3. Говорите друг с другом чаще.

Психолог: К сожалению, эта прописная истина совершенно забывается. Говорить нужно часто, много, на разные темы. И не только при личной встрече, но и в течение дня по телефону.

Телеком-эксперт: Чтобы при этом сохранять спокойствие и не задумываться о балансе, можно подключить тарифный план из линейки "Все включено" и созваниваться без ограничений не только с родными людьми, но и с абонентами "МегаФона" по всей России. 

Совет 4. Не бросайте трубку и всегда перезванивайте друг другу.

Психолог: Недомолвки, вызванные несоблюдением этого простого правила этикета, порой вызывают серьезные последствия. Вторая половинка может додумать ситуацию, из-за которой вы не перезвонили или обстоятельства, заставившие положить трубку.

Телеком-эксперт: Для того чтобы не пропустить важный звонок, необходимо подключить услугу "Всегда на связи". А в случае если внезапно закончился баланс, стоит воспользоваться обещанным платежом (*106#) или звонком за счет друга: для этого просто наберите 000 и номер вызываемого абонента.

Совет 5. Находите время порадовать другого.

Психолог: Когда женщина просит у вас цветы, не стоит обвинять ее в меркантильности: значит, ей не хватает вашего внимания. Дарить цветы или подарки, которые можно потрогать, увидеть, обязательно нужно для материализации вашей любви.

Телеком-эксперт: Именно в феврале и марте для этого так много поводов. А в салонах "МегаФона" действует специальное предложение для влюбленных – второй смартфон вы сможете приобрести со скидкой до 50%.

Теги: День святого Валентина , МегаФон

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