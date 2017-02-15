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Агропром - инвестиционно привлекательная отрасль тюменской экономики

21:26 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Правительство Тюменской области уделяет самое пристальное внимание развитию агропромышленного комплекса и повышению его инвестиционной привлекательности.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Несмотря на то, что Тюменская область находится в зоне рискованного земледелия, развитие агропромышленного комплекса всегда было и остается архиважной задачей для регионального правительства. Мы движемся вперед по всем направлениям - молочное и мясное животноводство, растениеводство. Регион участвует во всех программах Министерства сельского хозяйства и поддерживает все инициативы по оказанию помощи аграрной отрасли", - подчеркнул губернатор.

По мнению Владимира Якушева, Минсельхоз - одно из тех федеральных министерств, где хорошо налажены обмен мнениями с регионами и выработка совместных жизнеспособных решений.

О достижениях и перспективах тюменского агропромышленного комплекса сенаторам рассказал заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов. По его словам, объем производства сельхозпродукции в регионе в 2015 году составил 67,1 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем в 2011 году.

"Почти 35 процентов населения Тюменской области проживают в сельской местности. В регионе действуют 269 крупных сельскохозяйственных предприятий, 116 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, более тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и свыше 162 тысяч личных подсобных хозяйств, поддержке которых мы уделяем особое внимание. Работают 387 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности", - рассказал директор областного департамента АПК.

По его словам, среди регионов Уральского федерального округа Тюменская область по итогам 2016 года занимает первое место по урожайности зерновых культур, картофеля и овощей. Кроме того, в Российской Федерации регион на 5 месте по урожайности овощей и на 6 месте по урожайности картофеля.

"По продуктивности скота и птицы Тюменская область также занимает лидирующие позиции не только в Уральском федеральном округе, но и в России. По итогам 2015 года регион на первом месте по среднегодовой яйценоскости кур-несушек. По надою молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, без учета субъектов малого предпринимательства, мы на втором месте среди регионов УФО", - отметил Владимир Чейметов.

Тюменский агропромышленный комплекс - инвестиционно привлекательная отрасль региональной экономики. Общий объем инвестиций в региональный АПК в 2006-2015 годах составил 70,2 млрд рублей.

"Построено 19 молочных комплексов на 19 тысяч скотомест и 38 зерносушильных комплексов. Введены в эксплуатацию тепличный комбинат площадью 16 гектаров и рыбоперерабатывающий завод мощностью более 2,9 тысячи тонн продукции в год. Приобретено свыше 7 тыс. единиц современной сельхозтехники. Общий объем государственной поддержки, оказываемой предприятиям агропромышленного комплекса, превышает 6 миллиардов рублей в год", - сообщил Владимир Чейметов.

Тюменская область на протяжении целого ряда лет полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, яйце, свинине, картофеле и хлебной продукцией. Значительные объемы производства позволяют поставлять эту продукцию в другие регионы и за рубеж. При этом остается актуальной задача наращивания объемов производства мяса птицы и говядины, отметил директор областного департамента АПК.

Производство сельхозпродукции на душу населения в Тюменской области в 1,3 раза превышает среднероссийский показатель, подчеркнул Владимир Чейметов.

По предложению председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина сенаторы в целом одобрили законодательные инициативы Тюменской области по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Евгений Бабенко

Теги: АПК , инвестиции , сельхозпродукция , Владимир Якушев , Владимир Чейметов , кооперация , Совет Федерации
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