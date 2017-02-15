Грабитель преследовал пенсионера в Тобольске до квартиры

Фото: пресс-служба управления МВД России по Тюменской области

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 161 УК России "Покушение на грабеж с применением насилия" возбуждено в Тобольске.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" поступило сообщение от женщины, которая заявила о том, что в дверь квартиры пытается проникнуть незнакомый мужчина.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил кинолог со служебной собакой. Прибыв по указанному адресу, сотрудников полиции встретила женщина, которая пояснила, что у ее отца в подъезде многоквартирного дома неизвестный мужчина силой пытался похитить имущество. После того как пенсионеру удалось убежать и скрыться в своей квартире, злоумышленник начал стучать в дверь, затем ушел в неизвестном направлении.

Выйти на след фигуранта помогла бельгийская овчарка по кличке Ян Гоу, которая привела стражей порядка к квартире подозреваемого, проживающего в соседнем подъезде этого же дома. Так же причастность гражданина к противоправному деянию подтвердили очевидцы. Мужчину 1977 года рождения задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Мерой пресечения до суда подозреваемому выбрана подписка о невыезде, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тюменской области.