Праздничная распродажа смартфонов в "МегаФоне"

Фото компании "МегаФон"

Клиенты, планирующие на День защитника Отечества или на Международный женский день подарить смартфон, могут приобрести его на выгодных условиях в салонах "МегаФона" и интернет-магазине компании.

Покупая один аппарат, клиент получает существенную скидку на второй. Размер скидки может достигать 50%. В акции участвует свыше 175 моделей умных устройств. Акция продлится до 19 марта.

Скидка 50% ждет покупателей Micromax BOLT D303 и ZTE Blade A5. Со скидкой в 40% клиентам "МегаФона" будут доступны ZTE Blade A5 Pro, а также Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG будет ниже обычной на четверть.

"Смартфон является одним из наиболее популярных подарков как мужчинам, так и женщинам. Мы предлагаем всем желающим обновить мобильные устройства на лучших в стране условиях. На этот раз мы существенно расширили список акционных аппаратов, уделив значительное внимание не только начальному, но и среднему, а также премиальному сегментам", - пояснил генеральный директор ОАО "МегаФон Ритейл" Кирилл Шибанов.

Масштабные распродажи стали визитной карточкой "МегаФона". Стартовавшая в середине ноября 2016 года "Новогодняя распродажа" не только увеличила на 15% (по сравнению с декабрем 2015 года) товарооборот салонов, но и подарила возможность приобрести желанный гаджет на выгодных условиях миллионам россиян.

Соб. инф.