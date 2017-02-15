Домовая резьба и роспись - на выставке в Тюмени
t-l.ru
Выставка "Душевные творения Сибири" и фотовыставка "Нет ничего прекраснее природы", посвященные Году экологии в России, откроются в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, холл, 3 этаж) 15 февраля в 15 часов.
На экспозиции "Душевные творения Сибири" свои творения представит мастер по художественной росписи, член Союза художников России В. И. Быкова. В настоящее время она занимается возрождением и развитием народного промысла – тюменской домовой росписи, расписывает подносы, шкатулки, столовые наборы.
Вадим Макарович Шитов, член Союза художников РФ, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Тюмени и его сын Святослав продолжают традиции и сохраняют стиль домовой резьбы, восстанавливают памятники деревянного зодчества, обучают ремеслу взрослых и детей. Святослав Шитов также занимается изучением, изготовлением и популяризацией традиционной сибирской деревянной игрушки, созданием регионального сувенира.
Тюменский журналист Виктор Логинов представит фигуры из корней деревьев.
Материалом для творений у мастеров служат кедр, сосна, липа, береза и другие деревья.
Также для гостей с 14 часов 30 минут начнутся мастер-классы по изготовлению сибирской деревянной игрушки и тюменской домовой росписи.
На фотовыставке "Нет ничего прекраснее природы" представлены 32 работы тюменских фотографов.
Экспозиции будут открыты до 30 апреля, сообщает пресс-служба Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева.