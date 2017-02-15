Похищенные на миллионы трубы в Тюменской области возвращены владельцу

static.mvd.ru

Лишение свободы на 10 лет и штраф до миллиона рублей – такое наказание могут получить четверо жителей Тюменской области за кражу труб в особо крупном размере.

Напомним, в сентябре 2016 года на пульт оперативного дежурного межмуниципального отдела МВД России "Ялуторовский" поступило сообщение от руководителя одного из предприятий. Мужчина пояснил, что с территории пропали 8 металлических труб, диаметром 1 тыс. 202 мм. Сумма ущерба - 3,5 млн рублей.

Полицейские установили, что трубы вывезены с территории предприятия по поддельным сопроводительным документам. По результатам проведения доследственной проверки, было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области,

стражи правопорядка установили местонахождение похищенного имущества, обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению. Ими оказались трое работников ремонтно-строительного управления с. Исетское, 1975 и 1974 годов рождения, а также ранее судимый за аналогичное преступление житель Тюмени 1977 года рождения.

По словам подозреваемых, им было известно, что похищенное стоит дорого и его можно продать на вторичном рынке. Таким образом, злоумышленники реализовали похищенные трубы в соседние регионы.

В настоящее время, лицам совершившим преступление, предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.