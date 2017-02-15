В тюменском госпитале используют шахматную терапию

Фото пресс-службы областного департамента здравоохранения

Шахматный клуб в госпитале ветеранов войн в Тюмени открыл многократный чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов во время посещения областной клинической больницы №1.

Анатолий Карпов в рамках очередного визита в Тюмень уделил внимание системе здравоохранения. Вместе с председателем Федерации шахмат Тюменской области Геннадием Шантуровым и директором городского шахматного клуба Вячеславом Казанцевым он побывал в многопрофильном терапевтическом стационаре ОКБ №1, посетил госпиталь ветеранов войн.

Представители администрации медучреждения познакомили гостей с актуальными новостями и результатами работы первой областной больницы и поделились планами. Анатолий Карпов заверил, что тюменские депутаты не упускают из вида вопросы регионального здравоохранения, и всегда готовы к обсуждению любых аспектов по линии взаимодействия с органами медицинского страхования, обеспечения лекарствами и т. д.

Гости посетили неврологическое отделение, где курс лечения проходит пациент из Бердюжья Евгений Уколов, которого Анатолий Карпов патронирует после своего визита в районы. В подарок подопечный получил от гроссмейстера шахматы с автографом, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

В тюменском госпитале для ветеранов войн Анатолий Карпов сыграл с пациентом госпиталя Евгением. Несмотря на свои преклонные годы, он продолжает играть в шахматы. Много лет назад Евгению уже приходилось играть с Михаилом Ботвинником - ничья. Так же закончилась первая партия открытого в госпитале шахматного кружка.

"Считаю, что шахматы для пациентов - не только хорошая форма отдыха, но и своего рода терапия. Во время реабилитации пациентов разных возрастов необходимо активно использовать шахматные методики. Шахматы способствуют серьезному мыслительному процессу и заставляют работать все клеточки мозга и создают предпосылки для лучшего выздоровления", - поделился мнением Анатолий Карпов.