Крупную партию наркотиков обнаружили в Тюмени

72.мвд.рф

29 свертков наркотического вещества обнаружили у нигде официально не работающего жителя Тюмени 1994 года рождения сотрудники городского отделения по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков УМВД России.

Подозреваемый задержан во время оперативных мероприятий. Установлено, что наркотики он приобрел через тайник, находящийся в одном из гаражных кооперативов областного центра.

В присутствии понятых полицейские изъяли свертки и направили на исследование. Эксперты определили, что в них находилось наркотическое средство "соль" массой 12,49 гр, что является крупным размером. Задержанный признался, что наркотики были приготовлены к сбыту через Интернет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса России "Попытка незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Стражи правопорядка напоминают, любую информацию о потреблении наркотиков, их хранение в квартирах, транспортных средствах, незаконной продаже и рекламе наркотических средств можно сообщить по телефонам: 02 или 291-600, телефон доверия 799-855.