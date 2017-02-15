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Две тысячи инвалидов трудоустроены в Тюменской области в 2016 году

11:00 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
tacina-adm.ru

2,9 тыс. граждан с инвалидностью обратились в региональные органы службы занятости, из них трудоустроены 2 тыс. человек.

Результаты работы Тюменской области отмечены в рейтинге Министерства труда и социальной защиты РФ. По итогам первого полугодия 2016 года регион занял первое место, в 2015 году - второе.

В 2016 году с работодателями заключили свыше 200 договоров о возмещении нормативных затрат на мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов. Работодатели создали для них 886 рабочих мест.

В области ведется интенсивная работа по исполнению законодательства о квотировании рабочих мест. Сведения о его выполнении в прошлом году предоставили 1 тыс. 329 организаций (в 2015 году — 1 тыс. 99). Отмечен рост числа работающих инвалидов по квоте: в 2015 году зафиксировано 3,2 тыс. человек, по итогам 2016 года - 3,7. тыс.

С 2016 года региональный департамент труда активно взаимодействует с органами медико-социальной экспертизы, разрабатывая планы реабилитационных мероприятий по содействию занятости. Их создали для 5 тыс. 811 инвалидов, с которыми будет вестись индивидуальная работа.

Соб. инф.

Теги: трудоустройство , занятость , соцподдержка , инвалиды

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