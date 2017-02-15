В Тюмени горе-вымогатели пошли под суд

Фото следственного комитета РФ

Криминальное трио осуждено за вымогательство денег у владельцев дорогих иномарок в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего Виктора Посторонко и его 25-летнего сына Владимира Посторонко, а также 26-летнего Юрия Лобанова.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2015 года Виктор Посторонко предложил своему сыну Владимиру заняться вымогательством денежных средств у владельцев дорогих иномарок под угрозой их повреждения. Тот согласился. В совершение преступлений был вовлечен и знакомый сына Лобанов.

Старший Посторонко в одной из электронных платежных систем зарегистрировал счет на паспортные данные Лобанова. На имя Лобанова была оформлена и банковская карта, на которую с электронного кошелька планировалось переводить деньги и делить между сообщниками.

Посторонко напечатал на принтере листовки с требованием о перечислении 5 тыс. рублей на счет в электронной платежной системе под угрозой повреждения автомобилей. Раскладывать листовки поручили Лобанову. С 12 по 18 ноября 2015 года он под щетки стеклоочистителей Nissan Qashqai, Kia Sls Sportage Sl Sls, Mersedes-Benz C180, Porsche Caynne, Subaru Outback и Land Rover Range Rover оставил семи бумаг с требованием денег. Автовладельцы обратились в полицию. При этом никто из них денег криминальному трио не перевел.

Вычислить вымогателей не составило труда. 26 ноября 2015 года их задержали правоохранители и по решению суда заключили под стражу. В последующем сыну Посторонко и Лобанову мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Суд назначил Виктору Посторонко 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Его сын и Лобанов осуждены к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года (каждый).