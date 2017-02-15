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В Тюмени горе-вымогатели пошли под суд

11:54 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Криминальное трио осуждено за вымогательство  денег у владельцев дорогих иномарок в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Ленинский  районный суд вынес приговор  по уголовному делу в отношении  47-летнего Виктора Посторонко и  его 25-летнего сына Владимира Посторонко, а также  26-летнего  Юрия Лобанова.

Как следует из материалов  уголовного дела, в августе 2015 года Виктор Посторонко предложил своему сыну Владимиру  заняться вымогательством  денежных средств у владельцев дорогих иномарок под угрозой их  повреждения. Тот согласился. В совершение преступлений  был вовлечен и  знакомый  сына Лобанов.

Старший Посторонко в одной из электронных платежных систем зарегистрировал счет на паспортные данные Лобанова. На имя Лобанова была оформлена и банковская карта, на которую с электронного кошелька  планировалось переводить   деньги и делить между сообщниками.

Посторонко напечатал на принтере листовки  с требованием о перечислении 5 тыс. рублей  на счет в электронной платежной системе под угрозой  повреждения автомобилей. Раскладывать листовки поручили  Лобанову. С 12 по 18 ноября 2015 года он под щетки стеклоочистителей  Nissan Qashqai,  Kia Sls Sportage Sl Sls, Mersedes-Benz C180, Porsche Caynne,  Subaru Outback и Land Rover Range Rover оставил семи бумаг с требованием денег.  Автовладельцы  обратились в полицию. При этом никто из  них  денег криминальному трио не перевел.

Вычислить вымогателей не составило труда. 26 ноября 2015 года их задержали правоохранители и по решению суда заключили под стражу. В последующем сыну Посторонко и Лобанову мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Суд назначил Виктору Посторонко 3 года 6  месяцев  лишения свободы с  отбыванием  наказания  в исправительной  колонии  общего режима.

Его сын и Лобанов осуждены к 2 годам лишения свободы  условно с испытательным сроком 2 года (каждый).

Теги: вымогательство , уголовное дело

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