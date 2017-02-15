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Юные талантливые тюменцы выступят на одной сцене с Тюменским симфоническим оркестром

13:00 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Детско-юношеский конкурс "Солист оркестра" впервые пройдет в Тюменской филармонии. Об этом на пресс-конференции рассказал директор филармонии Андрей Чувашов.

"Ребята выбирают программы, репетируют. В апреле в музыкальных школах, школах искусств, специализированных колледжах и училищах пройдет отборочный тур, где будут выявлены лучшие исполнители среди детей, подростков и студентов. У ребят будет возможность состязаться в исполнении крупной формы с Тюменским симфоническим оркестром. 10 мая состоится финал конкурса - концерт вместе с Тюменским симфоническим оркестром в зале имени Юрия Гуляева, где будут определены победители", - сообщил он.

По словам Андрея Чувашова, лучшие ребята получат предложение участвовать в фестивале "Лето в Тобольском кремле" в июле 2017 года, а также в мероприятиях Тюменской филармонии.

"Надеемся на совместное сотрудничество. Кто-то из них в следующем сезоне примет участие в абонементе. Мы ведем системную работу и надеемся, что организуем детскую филармонию или детский симфонический оркестр", - подытожил Андрей Чувашов.

Ирина Шемякина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , концерты , Тюменская филармония

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