В России вспоминают воинов-интернационалистов

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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, учрежден в честь соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны.

Он придал официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, которые традиционно проводят ветераны войны в Афганистане 15 февраля.

В этот день в 1989 году 40-я общевойсковая армия Туркестанского военного округа ВС СССР с развернутыми боевыми знаменами вернулась из Афганистана на Родину.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тыс. военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тыс. вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15 тыс. 51 человек.

В Афганистане государственных наград удостоены более 200 тыс. человек, почти 11 тыс. из них награждены посмертно. Среди награжденных 1 тыс. 350 женщин.

Памятная дата адресована не только ветеранам Афганистана. После Второй мировой войны 1,5 млн граждан нашей страны принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тыс. из них погибли.

Советские солдаты и офицеры воевали в Корее и Вьетнаме, Афганистане, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе и других странах.

Российские военнослужащие тушили горячие точки в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии.

С 30 сентября 2015 года военнослужащие Воздушно-космических сил России по запросу президента Сирии принимают участие в антитеррористической операции в этой стране.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости.

Соб. инф.