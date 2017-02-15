В регионе продолжается модернизация завода "Фармасинтез-Тюмень"

pharmasyntez.com

Завод "Фармасинтез-Тюмень" продолжает модернизацию в соответствии с международными стандартами качества GMP. В настоящий момент идет работа над несколькими проектами, которые находятся на разной стадии реализации.

Напомним, что завод создала в областном центре в начале 2015 года компания "Фармасинтез" на базе находившейся в процессе банкротства "ЮграФарм". Здесь уже выпускают инфузионные растворы. Планируется наладить производство гормональных препаратов, которого в России нет. Под строительство такого комплекса готовится площадка.

Для выпуска сахароснижающих препаратов приобретены роторный таблетпресс и линия упаковки. Закуплена и линия розлива в стеклянную тару, и инспекционная машина для создания рентгеноконтрастных препаратов. Объем вложений составил 613,8 млн руб. Закончить монтаж и наладку оборудования планируют к марту.

В рамках технического перевооружения приобретена также капсульнозаполняющая машина, колоидная мельница и различное лабораторное оборудование, заменена система водоподготовки. Сумма инвестиций - 48,5 млн руб. В модернизацию котельной, реконструкцию склада, благоустройство территории и водоотведение вложено более 15 млн рублей. На предприятии работают 217 человек, дополнительно создано еще 32 новых рабочих места.

Напомним, что на встрече губернатора Владимира Якушева и президента компании "Фармасинтез" Викрама Сингха Пунии в 2015 году стороны обсудили не только процесс модернизации и технического перевооружения предприятия, но и содействие регионального правительства в решении инфраструктурных вопросов, связанных с реализацией инвестпроекта.

Тогда господин Пуния подчеркнул, что условия в Тюменской области благоприятны для ведения бизнеса, а глава региона в свою очередь заверил инвестора, что правительство окажет поддержку проекту.

"Этот инвестпроект очень актуален. В какой-то мере он решает проблему импортозамещения лекарственных средств, а самое главное - у компании есть опыт в этом направлении", - сказал Владимир Якушев.

ОАО "Фармасинтез" работает на рынке лекарственных препаратов с 1997 года, его деятельность в первую очередь ориентирована на разработку и производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, заболевания крови.

Компания является лидером по производству противотуберкулезных препаратов в России. С 2011 года она входит в Топ-10 ведущих фармацевтических предприятий России по динамике выпуска лекарственных средств. Объем производства — 30 млн упаковок в год. На трех заводах в Иркутске и Уссурийске выпускается около 70 наименований препаратов в различных лекарственных формах и дозировках: капсулы, таблетки, гранулы, инфузионные растворы.

Добавим, проект реализуется при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.