up

15.02.2017 среда

EUR 61.2955

USD 57.7388

В Тюмени -8..-10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В регионе продолжается модернизация завода "Фармасинтез-Тюмень"

11:43 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
pharmasyntez.com

Завод "Фармасинтез-Тюмень" продолжает модернизацию в соответствии с международными стандартами качества GMP. В настоящий момент идет работа над несколькими проектами, которые находятся на разной стадии реализации.

Напомним, что завод создала в областном центре в начале 2015 года компания "Фармасинтез" на базе находившейся в процессе банкротства "ЮграФарм". Здесь уже выпускают инфузионные растворы. Планируется наладить производство гормональных препаратов, которого в России нет. Под строительство такого комплекса готовится площадка.

Для выпуска сахароснижающих препаратов приобретены роторный таблетпресс и линия упаковки. Закуплена и линия розлива в стеклянную тару, и инспекционная машина для создания рентгеноконтрастных препаратов. Объем вложений составил 613,8 млн руб. Закончить монтаж и наладку оборудования планируют к марту.

В рамках технического перевооружения приобретена также капсульнозаполняющая машина, колоидная мельница и различное лабораторное оборудование, заменена система водоподготовки. Сумма инвестиций - 48,5 млн руб. В модернизацию котельной, реконструкцию склада, благоустройство территории и водоотведение вложено более 15 млн рублей. На предприятии работают 217 человек, дополнительно создано еще 32 новых рабочих места.

Напомним, что на встрече губернатора Владимира Якушева и президента компании "Фармасинтез" Викрама Сингха Пунии в 2015 году стороны обсудили не только процесс модернизации и технического перевооружения предприятия, но и содействие регионального правительства в решении инфраструктурных вопросов, связанных с реализацией инвестпроекта.

Тогда господин Пуния подчеркнул, что условия в Тюменской области благоприятны для ведения бизнеса, а глава региона в свою очередь заверил инвестора, что правительство окажет поддержку проекту.

"Этот инвестпроект очень актуален. В какой-то мере он решает проблему импортозамещения лекарственных средств, а самое главное - у компании есть опыт в этом направлении", - сказал Владимир Якушев.

ОАО "Фармасинтез" работает на рынке лекарственных препаратов с 1997 года, его деятельность в первую очередь ориентирована на разработку и производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, заболевания крови.

Компания является лидером по производству противотуберкулезных препаратов в России. С 2011 года она входит в Топ-10 ведущих фармацевтических предприятий России по динамике выпуска лекарственных средств. Объем производства — 30 млн упаковок в год. На трех заводах в Иркутске и Уссурийске выпускается около 70 наименований препаратов в различных лекарственных формах и дозировках: капсулы, таблетки, гранулы, инфузионные растворы.

Добавим, проект реализуется при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Теги: инвестиции , модернизация , новое производство , Фармасинтез

Последние новости

11:54 В Тюмени горе-вымогатели пошли под суд
11:43 В регионе продолжается модернизация завода "Фармасинтез-Тюмень"
11:32 Владимир Якушев расскажет сенаторам о социально-экономическом развитии региона
11:21 В тюменском госпитале используют шахматную терапию
11:10 Крупную партию наркотиков обнаружили в Тюмени
11:00 Две тысячи инвалидов трудоустроены в Тюменской области в 2016 году
10:49 Похищенные на миллионы трубы в Тюменской области возвращены владельцу
10:38 Отслужившие энергосберегающие лампочки и батарейки примут в технопарке
10:27 Грабитель преследовал пенсионера в Тобольске до квартиры
10:16 Теннисисты из Тюмени борются за титул областного первенства
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев расскажет сенаторам о социально-экономическом развитии региона

Две тысячи инвалидов трудоустроены в Тюменской области в 2016 году

Футбол объединил правительство Тюменской области и Совет Федерации

Политика

Сенаторы поддержали ряд инициатив Тюменской области в сфере АПК

Наталья Шевчик: информатизация здравоохранения улучшает качество медицинских услуг

Тюменский опыт информатизации здравоохранения актуален для всей страны

Экономика

В регионе продолжается модернизация завода "Фармасинтез-Тюмень"

Евгения Чемеренко: компания "Золотые луга" постоянно подтверждает качество своей продукции

В реестре инвестиционных проектов Тюменской области более трехсот проектов

Общество

Тропинки в Затюменском парке сделают из экологичного материала

В тюменском госпитале используют шахматную терапию

Отслужившие энергосберегающие лампочки и батарейки примут в технопарке

Спорт

Теннисисты из Тюмени борются за титул областного первенства

Гиря в Иране успешно сыграла черными

Сибиряк одолел шахматиста из Мадагаскара

Происшествия

В Тюмени горе-вымогатели пошли под суд

Крупную партию наркотиков обнаружили в Тюмени

Похищенные на миллионы трубы в Тюменской области возвращены владельцу
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+