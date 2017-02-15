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На Ямале осудят мужчину, который задолжал детям больше миллиона рублей

13:21 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
r89.fssprus.ru

Уголовное дело возбуди в отношении жителя Тарко-Сале за невыплату алиментов. Долг мужчины перед  детьми составляет более 1 млн 90 тыс. рублей.

В отделе судебных приставов по Пуровскому району на исполнении находятся 2 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей в отношении гражданина Х., 1975 года рождения. Должник, отец несовершеннолетних дочерей 13 и 11 лет, по решению суда обязан выплачивать алименты на их содержание. В рамках исполнительных производств в августе 2016 года мужчина был привлечен к административной ответственности. Тогла мировой суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Однако, горе-отец продолжал уклоняться от выплаты алиментов.

Ранее гражданин Х. уже девять раз привлекался к уголовной ответственности, в основном, за кражи имущества. Теперь безответственному должнику грозят исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба УФССП по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Теги: судебные приставы , Ямал , уголовное дело , суд , алименты , дети

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