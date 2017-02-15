Тюмень в марте станет площадкой для международного театрального обмена

Фото пресс-службы европейского фестиваля молодежных театров "Театральная революция"

Фестиваль молодежных театров "Театральная революция" расширил формат до европейского конкурса.

Лучшие молодежные коллективы из семи стран Европы выступят на сценах театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) и Тюменского драматического театра (ул. Республики, 129) с 1 по 5 марта.

"Тюмень выбрали принимающим городом неслучайно. Во-первых, это нестоличный город и он показывает региональную специфику. Во-вторых, в Тюмени сложилась уникальная среда и образовалось большое количество молодежных театральных коллективов, в-третьих, театральное сообщество находит поддержку у региональной власти, было выделено пространство, которое по формату является уникальным для регионов. Тюмень все очевиднее выходит на позицию драйвера и хедлайнера развития молодежного театрального движения не только в России, но и в контексте европейского культурного пространства", - пояснила пресс-службе фестиваля заведующая кабинетом любительских театров СТД РФ, генеральный секретарь Российского центра АIТА, вице-президент Центрально-Европейского комитета АIТА Алла Зорина.

На тюменских сценах выступят лучшие молодежные коллективы из Венгрии, Германии, Дании, Словакии, Франции, Чехии и России. Спектакли пройдут на родном языке театра-участника. В программе фестиваля 11 спектаклей, мастер-классы, творческие встречи и дискуссионные площадки.

Откроет фестиваль спектакль-лауреат премии "Золотая Маска" - "Кафе Идиот" театра "Балет Москва". Спектакль по мотивам романа Достоевского – это визуальный театр, призванный достучаться до зрителя и открыть ему самого себя. Театралы заверяют, что в постановке нет ни слова из произведения классика. Хореографический спектакль зрители "Театральной революции" оценят 1 марта в Тюменском драматическом театре, начало в 19 часов.

Организаторы отметили, что шестая "Революция" станет площадкой для международного театрального обмена. Тюмень посетит делегация из Германии, в состав которой войдут представители немецкого центра AITA. По результатам визита иностранные коллеги предложат сотрудничество одному из тюменских коллективов.

Афишу и более подробную информацию можно найти на сайте kosmoscentr.ru и получить по телефону 939-959.

Ирина Ромашкина