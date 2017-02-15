Новый лесопильный цех запустят в Уватском районе

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Новое деревообрабатывающее производство предприятия ООО "Ровиал" в п. Муген Уватского района намерено запустить лесопильный цех весной 2017 года.

Предполагается, что первая продукция начнет выходить уже в апреле. Работы ведутся в рамках реализации инвестиционного проекта. В настоящий момент его реализация составляет 70%. Закуплено высокотехнологичное европейское оборудование и произведен его частичный монтаж.

На первом этапе будет создано 60 прямых рабочих мест, большая часть которых - местное население. По планам объём перерабатываемой древесины по входящему сырью должен составить 60-70 тыс. кубических метров в год. Продукцию предприятия (погонаж – вагонка и блок-хаус) планируется реализовывать на внешнем (до 80%) и на внутреннем рынке. Продукцией уже на стадии строительства предприятия заинтересовались зарубежные компании.