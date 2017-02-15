Тотальный диктант-2017: в Тюмени формируется список площадок

totaldict.ru

Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" состоится 8 апреля. Тюменцы начнут писать диктант в 13 часов.

Об этом сообщила координатор Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Лариса Басова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Тюменская линия".

По ее словам, это одно из крупнейших образовательных событий, каждый год к Тотальному диктанту присоединяется все больше желающих проверить грамотность.

Напомним, в 2016 году диктант написали более 1 тыс. 600 тюменцев, из них десять человек не допустили в работе ни одной ошибки. Всего на проверку сдано 1 тыс. 493 работы, 30 из них оценены на отлично. Автором текста стал российский детский писатель Андрей Усачев.

Всего в Тюмени диктант писали на 18 площадках в разных частях города, в том числе Тюменской областной думе, городской администрации, библиотеках, школах, торговых центрах. По словам Ларисы Басовой, в 2017 году их станет еще больше, пока список формируется.

Отметим, что идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете в начале 2000-х годов. В Тюмени акция пройдет в седьмой раз.

Евгения Шевцова