Тюменским дачникам измерят давление и пульс прямо на грядках

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Специалисты тюменских центров здоровья летом 2017 года приедут в дачные кооперативы, чтобы научить садоводов немолодого уже возраста дозировать нагрузки и следить за своим самочувствием.

Об этом на пресс-конференции "Роль общественного совета в формировании культуры отношения к здоровью - профилактика заболеваний, применение общеукрепляющих оздоровительных мер" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила главный нештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Тюменской области Оксана Камынина.

"Мы в этом году начинаем новый проект "На дачу со здоровьем", ориентированный на старшую возрастную группу, - отметила она. - Союз садоводов России вышел с такой инициативой в правительство Тюменской области, и мы ее поддержим".

По словам Оксаны Камыниной, в садовые товарищества будут выезжать специалисты медицинских центров, способные измерить давление, пульс и дать необходимые консультации.

"Стационары с началом дачного сезона завалены инсультами, смертность от инфарктов пошла в рост, - подчеркнула она. - Мы проанализировали ситуацию, и пришли к выводу о необходимости научить людей правильному образу жизни на даче, куда большинство пожилых людей уезжают на все лето".

Медицинской профилактикой, как отметила Оксана Камынина, в 2017 году будут охвачены все возрастные группы населения. В весенне-осенний период пройдут интерактивные уроки для воспитанников детских садов о здоровом образе жизни и личной гигиене.

Продолжит свою работу Академия здоровья для работающего населения. "Этот проект у нас работает второй год. Специалисты выезжают прямо на предприятие", - пояснила она. Из прошлого года в нынешний перекочевал еще один проект - волонтеры с опытом. Эта старшая возрастная группа проходит школу-тренинг. Они сами узнают много нового о факторах риска и как себя вести в сложных ситуациях.

"Полученную информацию они несут в свой дом, в свой подъезд и на свою лавочку", - уверена Оксана Камынина. На молодежную аудиторию ориентирован проект "Лето на пляже".

Борис Олейник