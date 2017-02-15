Тотальный диктант для тюменцев - способ повысить грамотность, считает Наталья Кузнецова

Фото Антона Уницына

Расширение сферы употребления многих слов отметили специалисты после проведения Международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант".

На это обратила внимание координатор-филолог диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Слово "диктант" стали употреблять в значении любой массовой проверки знаний – географический диктант, расширенный и даже диктант в сфере ЖКХ, хотя на самом деле это тест или викторина. Чаще стали употреблять и слово "тотальный". Например, осенью 2016 года в Тюмени прошел тотальный экзамен по правилам дорожного движения. Я считаю, что Тотальный диктант это только популяризирует", - пояснила она.

Наталья Кузнецова подчеркнула, что для тюменцев акция давно стала не просто интересным и модным мероприятием, а способом повысить грамотность. В 2016 году на консультацию по разбору ошибок пришли более 300 человек. Многие чиновники города присоединяются к акции целыми семьями и традиционно получают хорошие оценки.

Напомним, в 2017 году Тотальный диктант состоится 8 апреля. Тюменцы начнут писать его в 13 часов. Подробнее узнать об акции можно здесь.

Евгения Шевцова