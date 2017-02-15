up

15.02.2017 среда

EUR 61.2955

USD 57.7388

В Тюмени -8..-10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тотальный диктант для тюменцев - способ повысить грамотность, считает Наталья Кузнецова

15:13 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Антона Уницына

Расширение сферы употребления многих слов отметили специалисты после проведения Международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант".

На это обратила внимание координатор-филолог диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Слово "диктант" стали употреблять в значении любой массовой проверки знаний – географический диктант, расширенный и даже диктант в сфере ЖКХ, хотя на самом деле это тест или викторина. Чаще стали употреблять и слово "тотальный". Например, осенью 2016 года в Тюмени прошел тотальный экзамен по правилам дорожного движения. Я считаю, что Тотальный диктант это только популяризирует", - пояснила она.

Наталья Кузнецова подчеркнула, что для тюменцев акция давно стала не просто интересным и модным мероприятием, а способом повысить грамотность. В 2016 году на консультацию по разбору ошибок пришли более 300 человек. Многие чиновники города присоединяются к акции целыми семьями и традиционно получают хорошие оценки.

Напомним, в 2017 году Тотальный диктант состоится 8 апреля. Тюменцы начнут писать его в 13 часов. Подробнее узнать об акции можно здесь.

Евгения Шевцова

Теги: Тотальный диктант , русский язык , ТюмГУ , акция

Последние новости

17:36 Два года тюрьмы получил тюменец за фиктивную прописку мигрантов
17:25 Тюмень оправдывает звание земли счастливых людей, считает Валентина Матвиенко
17:14 В День борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе работали все профилактические центры
17:03 Иван Квитка: в Совете Федерации высоко оценили достижения и потенциал Тюменской области
16:52 В Совете Федерации отметили большой туристический потенциал Тюменской области
16:41 Тюменский оркестр и скрипач Карэн Шахгалдян исполнят творения Хачатуряна
16:30 Сергей Корепанов: бюджет Тюменской области имеет выраженную социальную ориентированность
16:19 Тюменская область правильно расставила акценты в сфере АПК, считает Валентина Матвиенко
16:08 Ярковское предприятие уничтожит мясо без маркировки
15:57 Валентина Матвиенко отметила промышленные достижения Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Валентина Матвиенко: руководство Тюменской области – профессиональная команда

В Тюменской области хотят жить, работать и растить детей, уверен Владимир Якушев

Владимир Якушев: регион сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики

Политика

Тюмень оправдывает звание земли счастливых людей, считает Валентина Матвиенко

Иван Квитка: в Совете Федерации высоко оценили достижения и потенциал Тюменской области

В Совете Федерации отметили большой туристический потенциал Тюменской области

Экономика

Тюменская область правильно расставила акценты в сфере АПК, считает Валентина Матвиенко

Новый лесопильный цех запустят в Уватском районе

В регионе продолжается модернизация завода "Фармасинтез-Тюмень"

Общество

В День борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе работали все профилактические центры

Тюменский оркестр и скрипач Карэн Шахгалдян исполнят творения Хачатуряна

Ярковское предприятие уничтожит мясо без маркировки

Спорт

Теннисисты из Тюмени борются за титул областного первенства

Гиря в Иране успешно сыграла черными

Сибиряк одолел шахматиста из Мадагаскара

Происшествия

Два года тюрьмы получил тюменец за фиктивную прописку мигрантов

На Ямале осудят мужчину, который задолжал детям больше миллиона рублей

В Тюмени горе-вымогатели пошли под суд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+