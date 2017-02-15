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Владимир Якушев: регион сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики

14:40 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюменский регион сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики в настоящий сложный период.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

По словам главы региона, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, развитие новых отраслей, модернизация действующих производств повысили устойчивость экономики к негативному воздействию неблагоприятных внешних экономических и политических факторов.

"Один из ключевых индикаторов развития региональной экономики - валовой региональный продукт. За последние 10 лет ВРП области вырос более чем в два раза в действующих ценах. Экономика региона диверсифицирована, о чем свидетельствует структура ВРП", - отметил Владимир Якушев.

Как пояснил губернатор, наибольшая доля добавленной стоимости формируется многоотраслевым промышленным сектором. Если в 2007 году доля промышленности составляла 9%, то в 2016 году (по оценке) увеличилась до 37,5%. Причем в основе этого роста лежит развитие обрабатывающих секторов промышленности за счет ввода новых высокотехнологичных производств.

Вопреки распространенному мнению, ресурсодобывающий сектор не является определяющим в структуре экономики тюменского региона.

Серьезному изменению с 2006 по 2016 год подверглась и структура доходов областного бюджета. После изъятия НДПИ произошло практически полное его замещение за счет увеличения поступлений от налога на прибыль и НДФЛ. И то, и другое стало возможным в силу активной инвестиционной политики и наращивания поступлений от новых индустриальных проектов в обрабатывающих секторах.

Доля тюменской нефти в общероссийских объемах – относительно незначительна и по итогам 2016 года составляет2,3% или 13 место среди субъектов РФ (в 2007 году – 0,3%, 19 место).

council.gov.ru

Перед выступлением Владимира Якушева сенаторы посмотрели фильм о Тюменской области: 

Теги: социально-экономическое развитие , Владимир Якушев , Совет Федерации

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