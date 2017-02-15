В Тюмени стартовал чемпионат "Молодые профессионалы"

Фото ИА "Тюменская линия"

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Тюмени способен решить стратегическую задачу региона в обеспечении кадрами, заявил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн на торжественном открытии соревнований в ДК "Нефтяник".

"Работодатель стал социальным партнером проведения конкурса. Это тоже индикатор – им нужны высокопрофессиональные рабочие кадры. WorldSkills Russia привлекает внимание к тем, кто получит рабочие профессии, которые очень востребованы", - отметил Виктор Рейн на брифинге перед мероприятием.

Фото ИА "Тюменская линия"

Фото ИА "Тюменская линия"

Заместитель председателя облдумы заметил, что за четыре года проведения чемпионата в Тюмени количество компетенций возросло с шести до 33. Региональный этап собрал 284 участника и более 150 экспертов на пяти площадках. Виктор Рейн упомянул, что ныне обсуждается проведение конкурсов муниципального уровня, чтобы повысить престиж рабочих профессий. Он считает, что благодаря нарастающей популярности WorldSkills Russia количество желающих получить среднее профессиональное образование также растет.

"Вы будете представлять реальный сектор экономики, будете участвовать в процессе создания внутреннего валового продукта, - с этими словами к молодым специалистам обратился Виктор Рейн. - На протяжении четырех лет проведения конкурса я старался побывать на площадках конкурса. Я был не раз свидетелем, когда работодатель подходил не только к победителю, но и участникам со словами: "Я тебя безусловно заберу".

Уверенность в востребованности чемпионата и их участников на рынке труда выразила также заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Фото ИА "Тюменская линия"

Фото ИА "Тюменская линия"

"То, что практически все учебные заведения подключились к WorldSkills, говорит о том, что чемпионат востребован, - считает Ольга Кузнечевских . - Тюменский регион – это область, которая все делает с оценкой "отлично". Мы нуждаемся в хороших профессионалах, и у вас есть такая возможность – победить, закрепиться и убедиться в том, что вы выбрали правильную профессию".

Юные и уже титулованные участники состязаний профмастерства JuniorSkills пока не заинтересованы в поиске работодателя, но уже задумываются о выборе профессии. По их словам, конкурс помогает им определиться с будущей специальностью.

Учащийся школы №70 Дмитрий Неволин участвует в JuniorSkills от ДТиС "Пионер". Он демонстрирует свои знания в компетенции "Прототипирование". На счету у старшеклассника уже есть победа в WorldSkills-2015 в Казани, тогда ему нужно было собрать 3D-принтер, откалибровать его и напечатать сложную деталь. Дмитрий настроен на победу, предполагает, что эксперты попросят нарисовать в программе 3D-модель.

Его друзьями по конкурсу стали также многократные участники и победители WorldSkills, девятиклассники школы №41 Иван Михайлов и Артем Роднаев. Они посещают кружок робототехники при школе, представят свои знания в компетенции "Мобильная робототехника". Конкурсанты признались, что готовиться к чемпионату не было времени – у них идет подготовка к экзаменам.

Фото ИА "Тюменская линия"

"На конкурсе нужно работать быстро и размышлять, - пояснил настроенный на победу Иван Михайлов. - У нас такое есть, попытаемся выиграть. Мы – молодые люди, у нас мышление более развито, чем у взрослых. Мы больше думаем, потому что мы больше находимся в гаджетах".

Конкурентной борьбой ранее были увлечены и их оппоненты из ДТиС "Пионер", доходило и до слез, поделился с корреспондентом агентства "Тюменская линия" преподаватель кружка "Робототехника" Евгений Реутов. Обладатели призовых мест, теперь приходят на чемпионат, чтобы получить удовольствие. На третий год участия в компетенции "Мобильная робототехника" он привез три команды по два участника во всех возрастных категориях - младше 10, 10+ и 14+. Основную ставку наставник делает на ученика Владимира Крылова.

"Самое главное, чтобы участвовали, получили заряд эмоций на будущее, показали себя и увидели, к чему нужно стремиться", - считает учитель.

Право поднять флаг чемпионата "Молодые профессионалы" досталась победителям 2016 года. Торжественную клятву WorldSkills Russia произнесли главный эксперт в компетенции "Кирпичная кладка" Лада Баранникова и участник чемпионата Дмитрий Провалов, который защищает честь техникума строительной индустрии и городского хозяйства в компетенции "Сварочные технологии".

На торжественном открытии турнира профессионального мастерства назвали официальные хэштеги чемпионата: #молодыепрофессионалытюмень, #worldskillsrussiatyumen2017, #wsrtyumen2017.

Напомним, региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) проходит на площадках Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), Тюменского технопарка (ул. Республики, 142), техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63), техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45), технопарке ТюмГУ (ул. Ленина, 25).

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина