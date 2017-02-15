В Тюмени начинается "Русский по пятницам"

totaldict.ru

Традиционные подготовительные занятия к Тотальному диктанту "Русский по пятницам" начнутся в корпусе Института филологии и журналистики ТюмГУ 17 февраля в 18 часов 30 минут.

Об этом рассказала координатор-филолог Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Занятия будут проходить каждую пятницу в аудитории 401. Если она не вместит всех желающих, то откроются дополнительные аудитории.

Всего запланировано около 100 лекционных часов, вести их будут преподаватели ТюмГУ. На первом занятии они расскажут о правилах написания тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.

Наталья Кузнецова подчеркнула, что вход на "Русский по пятницам" свободный. Для пропуска в университет понадобится только паспорт.

Евгения Шевцова