up

15.02.2017 среда

EUR 61.2955

USD 57.7388

В Тюмени -8..-10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени начинается "Русский по пятницам"

15:46 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
totaldict.ru

Традиционные подготовительные занятия к Тотальному диктанту "Русский по пятницам" начнутся в корпусе Института филологии и журналистики ТюмГУ 17 февраля в 18 часов 30 минут.

Об этом рассказала координатор-филолог Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Занятия будут проходить каждую пятницу в аудитории 401. Если она не вместит всех желающих, то откроются дополнительные аудитории.

Всего запланировано около 100 лекционных часов, вести их будут преподаватели ТюмГУ. На первом занятии они расскажут о правилах написания тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.

Наталья Кузнецова подчеркнула, что вход на "Русский по пятницам" свободный. Для пропуска в университет понадобится только паспорт.

Евгения Шевцова

Теги: Тотальный диктант , русский язык , ТюмГУ

Последние новости

17:36 Два года тюрьмы получил тюменец за фиктивную прописку мигрантов
17:25 Тюмень оправдывает звание земли счастливых людей, считает Валентина Матвиенко
17:14 В День борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе работали все профилактические центры
17:03 Иван Квитка: в Совете Федерации высоко оценили достижения и потенциал Тюменской области
16:52 В Совете Федерации отметили большой туристический потенциал Тюменской области
16:41 Тюменский оркестр и скрипач Карэн Шахгалдян исполнят творения Хачатуряна
16:30 Сергей Корепанов: бюджет Тюменской области имеет выраженную социальную ориентированность
16:19 Тюменская область правильно расставила акценты в сфере АПК, считает Валентина Матвиенко
16:08 Ярковское предприятие уничтожит мясо без маркировки
15:57 Валентина Матвиенко отметила промышленные достижения Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Валентина Матвиенко: руководство Тюменской области – профессиональная команда

В Тюменской области хотят жить, работать и растить детей, уверен Владимир Якушев

Владимир Якушев: регион сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики

Политика

Тюмень оправдывает звание земли счастливых людей, считает Валентина Матвиенко

Иван Квитка: в Совете Федерации высоко оценили достижения и потенциал Тюменской области

В Совете Федерации отметили большой туристический потенциал Тюменской области

Экономика

Тюменская область правильно расставила акценты в сфере АПК, считает Валентина Матвиенко

Новый лесопильный цех запустят в Уватском районе

В регионе продолжается модернизация завода "Фармасинтез-Тюмень"

Общество

В День борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе работали все профилактические центры

Тюменский оркестр и скрипач Карэн Шахгалдян исполнят творения Хачатуряна

Ярковское предприятие уничтожит мясо без маркировки

Спорт

Теннисисты из Тюмени борются за титул областного первенства

Гиря в Иране успешно сыграла черными

Сибиряк одолел шахматиста из Мадагаскара

Происшествия

Два года тюрьмы получил тюменец за фиктивную прописку мигрантов

На Ямале осудят мужчину, который задолжал детям больше миллиона рублей

В Тюмени горе-вымогатели пошли под суд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+