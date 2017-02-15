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Тюменский оркестр и скрипач Карэн Шахгалдян исполнят творения Хачатуряна

16:41 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы КТО

Тюменский филармонический оркестр и скрипач Карэн Шахгалдян исполнят произведения композитора Арама Хачатуряна в Тюменской филармонии 17 февраля. Начало в 19 часов.

"Вихрем врывается в зал бурная мелодия восточного танца, с первого такта она захватывает слушателя, увлекает стремительностью – такая атмосфера будет царить в концертном зале имени Юрия Гуляева", - обещают организаторы. 

Слыша сложные симфонические и камерные сочинения Хачатуряна, трудно поверить, что этот блестящий мастер композиции, профессор Московской консерватории, до 19 лет не знал нотной грамоты, не слышал симфонического оркестра, не бывал в оперном театре.

"Я человек грустный", - говорил о себе Арам Хачатурян.

Несмотря на это, он создавал музыку огромной экспрессии, мощи, жизнерадостной силы, утверждающей жизнестойкость радости бытия и красоты.

17 февраля гости филармонии услышат гениальное творение композитора – скрипичный концерт. О его создании Арам Хачатурян писал: "Летом 1940 года я был на даче под Москвой. Мы с женой ожидали рождения сына. Очень мне хотелось, чтобы родился именно сын. И это состояние окрыленности, упоения жизнью перешло в музыку".

Прозвучит и музыка балета "Спартак". Солировать в тот вечер будет артист ансамбля "Трио имени Хачатуряна" Карэн Шахгалдян.

"Красивый звук, тонкий вкус, владение стилями и прекрасная техника позволяют ему справляться с самыми трудными музыкальными произведениями. Ни один совет педагога Карэн не воспринимает механически: пропуская их через сердце и голову, он воспроизводит свое отношение к исполняемому произведению", – сказал о музыканте российский дирижер и скрипач Александр Слуцкий.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Соб. инф.

Теги: скрипка , Тюменский симфонический оркестр , концерты , Тюменская филармония , культура

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