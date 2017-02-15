В Тюменской области хотят жить, работать и растить детей, уверен Владимир Якушев

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Курс на максимизацию усилий по привлечению инвестиций в экономику региона, прежде всего в ее индустриальный сектор, взят правительством Тюменской области.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

По его словам, за 10 лет (2007-2016 годы) достигнут трехкратный рост промышленности, в первую очередь - за счет обрабатывающих отраслей.

Открыто 35 новых крупных и сотни малых промышленных производств, появились новые отрасли, представленные абсолютно новыми для экономики региона индустриальными предприятиями с современными технологиями и высокой производительностью труда: нефтепереработка, нефтегазохимия, производство и переработка полимеров, черная металлургия для строительной и машиностроительной отраслей, стекольное и биотехнологическое производства. ​

Объем инвестиций за последние 10 лет также вырос более чем в три раза в действующих ценах. По показателю объема инвестиций на душу населения область входит в пятерку регионов-лидеров. Десятая часть всех российских инвестиций в обработку идет именно в Тюменской области.

Область значительно продвинулась в улучшении инвестиционного и предпринимательского климата. По итогам Национального рейтинга 2016 года Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров.

В регионе создана развитая инфраструктура поддержки развития бизнеса, реализуются механизмы финансового, имущественного, информационного, консультационного, обучающего и иного государственного содействия.

Важнейший показатель стабильности социально-экономической ситуации, говорящий о желании людей жить, работать и растить детей именно в Тюменской области, – это демографическое развитие.

В последнее десятилетие число жителей области ежегодно увеличивается в среднем на 17 тыс. человек. Более трети этого увеличения обеспечивается естественным приростом. К концу 2016 года численность населения составила почти 1,5 млн человек. "Уверен, что у нас есть все необходимое для продолжения этого роста", - заключил Владимир Якушев и поблагодарил сенаторов за продуктивный диалог.