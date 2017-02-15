Валентина Матвиенко: руководство Тюменской области – профессиональная команда

Тюменская область традиционно входит в десятку лучших регионов России в рейтинге эффективности исполнительной власти, и это неудивительно – регионом руководит опытная и профессиональная команда.
Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".
"Выставка Тюменской области и ваше активное участие дает представление о действительно убедительных достижениях и потенциале региона. За десять лет в разы выросли почти все показатели и во всех сферах. Вы еще раз развеяли миф о том, что Тюменская область – только нефтяной регион. Нам самом деле здесь развивается реальный сектор экономики, промышленность, сельское хозяйство, следовательно растут доходы, уровень валового внутреннего продукта, промышленные показатели", - обратилась она к тюменской делегации.
По словам Валентины Матвиенко, огромная заслуга в этом руководства области.
"Неудивительно, что губернатор Владимир Якушев пользуется большой поддержкой жителей области. Это важная оценка работы его и его команды, областной думы. Поэтому Тюменская область занимает лидирующие позиции в ключевых отраслях экономики и является одним из крупнейших налогоплательщиков России", - отметила она.
Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.