Валентина Матвиенко: руководство Тюменской области – профессиональная команда

council.gov.ru

Тюменская область традиционно входит в десятку лучших регионов России в рейтинге эффективности исполнительной власти, и это неудивительно – регионом руководит опытная и профессиональная команда.

Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

"Выставка Тюменской области и ваше активное участие дает представление о действительно убедительных достижениях и потенциале региона. За десять лет в разы выросли почти все показатели и во всех сферах. Вы еще раз развеяли миф о том, что Тюменская область – только нефтяной регион. Нам самом деле здесь развивается реальный сектор экономики, промышленность, сельское хозяйство, следовательно растут доходы, уровень валового внутреннего продукта, промышленные показатели", - обратилась она к тюменской делегации.

По словам Валентины Матвиенко, огромная заслуга в этом руководства области.

"Неудивительно, что губернатор Владимир Якушев пользуется большой поддержкой жителей области. Это важная оценка работы его и его команды, областной думы. Поэтому Тюменская область занимает лидирующие позиции в ключевых отраслях экономики и является одним из крупнейших налогоплательщиков России", - отметила она.

Евгения Шевцова