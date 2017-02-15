В День борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе работали все профилактические центры

Фото со страницы Медицинского города "ВКонтакте"

В онкологический субботник превратился Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Тюменской области.

Об этом заявила главный нештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Тюменской области Оксана Камынина на пресс-конференции "Роль общественного совета в формировании культуры отношения к здоровью - профилактика заболеваний, применение общеукрепляющих оздоровительных мер" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Работали все 34 отделения профилактики. Была организована площадка в торговом центре "Кристалл", где работали врачи-дерматологи. За четыре часа они осмотрели 216 человек и выявили восемь подозрения на рак кожи", - рассказала она.

Идею такого масштабного выявления рака кожных покровов, по словам Оксаны Камыниной, поддержали специалисты медгорода, которые в этот день приняли 370 человек и выявили 12 подозрений на заболевание. По всем отделениям профилактики в этот день было принято и осмотрено более 11 тыс. человек. У нескольких сотен человек было выявлено подозрение на онкологию.

"Это еще не диагноз, - заверила Камынина. - Но даже наличие подозрения – это уже повод задуматься и на этой стадии принять необходимые меры".

24 марта в Тюменской области пройдет День борьбы с туберкулезом, который тоже не ограничится одним календарным днем. "Специалисты, оснащенные хорошим оборудованием будут работать несколько выходных дней", - пояснила Оксана Камынина.

В апреле пройдет Всемирный день иммунизации.

Борис Олейник