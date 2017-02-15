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Система профилактической медицины успешно формируется в Тюменской области

18:09 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tobmed.ru

В России в Тюменской области успешно формируется система профилактической медицины, которая была одной из догм организации советского здравоохранения.

Об этом заявил председатель общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области Альберт Юсупов на пресс-конференции "Роль общественного совета в формировании культуры отношения к здоровью - профилактика заболеваний, применение общеукрепляющих оздоровительных мер" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Диспансеризация является одним из основных мероприятий в системе профилактики заболеваний, - отметил он, - И наш общественный совет регулярно рассматривает на своих заседаниях ее ход и результаты". В Тюменской области, как пояснила главный нештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Тюменской области Оксана Камынина, координатором профилактической медицины является областной центр медицинской профилактики. В области работает 34 отделения и 11 кабинетов медицинской профилактики.

"В 2016 году диспансеризацию прошли более 250 тысяч взрослого населения Тюменской области, - сообщила она. - На второй этап диспансеризации направлено более 74 тысяч из них. Это значит, что у них были выявлены некоторые отклонения, предполагающие дополнительные исследования".

Больше заботятся о своем здоровье женщины – они составили 59% из всех прошедших диспансеризацию (более 148 тыс.). Доля мужчин составила 41% - 103 тыс. человек.

Среди факторов риска для здоровья специалисты называют нерациональное питание, курение, низкую физическую активность, избыточный вес.

"В ходе диспансеризации выявлено 606 диагнозов онкологии, 464 - 464 случая сахарного диабета, 145 – язвенной болезни желудка", - отметила Оксана Камынина.

Борис Олейник

Теги: общественные советы , Альберт Юсупов , Оксана Камынина , профилактика , здравоохранение

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