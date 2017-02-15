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Валентина Матвиенко отметила промышленные достижения Тюменской области

15:57 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
council.gov.ru
Продолжение: Тюменская область правильно расставила акценты в сфере АПК, считает Валентина Матвиенко

Системная работа по привлечению инвестиций и улучшению делового климата позволяет Тюменской области уверенно держаться в пятерке лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

"В инвестиционном портфеле региона более трехсот проектов на общую сумму более полутора триллионов рублей. В случае реализации проектов область получит более 40 тысяч новых рабочих мест. Этому способствуют созданная в регионе современная нормативно-правовая база, эффективные меры региональной поддержки инвесторов", - отметила Валентина Матвиенко.

Этому, по ее мнению, способствовали успехи в разных промышленных отраслях. Среди них она выделила модернизацию производства и развитие новых технологий.

"Инновационным предприятиям выделяются средства на приобретение земельных участков, оборудования и помещений, капитальный ремонт и строительство производственных площадей. Так, запуск новых цехов на "Антипинском НПЗ" позволит выпускать дизельное топливо стандарта "Евро-5". Строительство Западно-Сибирского нефтехимического комбината даст тысячи новых рабочих мест. Показательно, что Тюменский фанерный завод получил субсидию Фонда развития промышленности  на производство высококачественных древесных плит и уже поставляет их во многие страны мира. В 2016 году промышленный рост в регионе составил почти четыре процента, что выше среднероссийского показателя", - уточнила Валентина Матвиенко.

Она добавила, что увеличились и темпы роста в металлургии, химической и других обрабатывающих отраслях. Все это позволяет Тюменской области уверенно держать экономические позиции и добиваться высоких результатов.

Евгения Шевцова

Теги: Тюменский фанерный завод , Валентина Матвиенко , Антипинский НПЗ , инвестиции , промышленность , инновации , Совет Федерации , ЗапСибНефтехим
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