Валентина Матвиенко отметила промышленные достижения Тюменской области

council.gov.ru

Системная работа по привлечению инвестиций и улучшению делового климата позволяет Тюменской области уверенно держаться в пятерке лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

"В инвестиционном портфеле региона более трехсот проектов на общую сумму более полутора триллионов рублей. В случае реализации проектов область получит более 40 тысяч новых рабочих мест. Этому способствуют созданная в регионе современная нормативно-правовая база, эффективные меры региональной поддержки инвесторов", - отметила Валентина Матвиенко.

Этому, по ее мнению, способствовали успехи в разных промышленных отраслях. Среди них она выделила модернизацию производства и развитие новых технологий.

"Инновационным предприятиям выделяются средства на приобретение земельных участков, оборудования и помещений, капитальный ремонт и строительство производственных площадей. Так, запуск новых цехов на "Антипинском НПЗ" позволит выпускать дизельное топливо стандарта "Евро-5". Строительство Западно-Сибирского нефтехимического комбината даст тысячи новых рабочих мест. Показательно, что Тюменский фанерный завод получил субсидию Фонда развития промышленности на производство высококачественных древесных плит и уже поставляет их во многие страны мира. В 2016 году промышленный рост в регионе составил почти четыре процента, что выше среднероссийского показателя", - уточнила Валентина Матвиенко.

Она добавила, что увеличились и темпы роста в металлургии, химической и других обрабатывающих отраслях. Все это позволяет Тюменской области уверенно держать экономические позиции и добиваться высоких результатов.

Евгения Шевцова