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Тюменская область правильно расставила акценты в сфере АПК, считает Валентина Матвиенко

16:19 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
council.gov.ru
Продолжение: Сергей Корепанов: бюджет Тюменской области имеет выраженную социальную ориентированность

Тюменская область значительно опережает среднероссийские показатели по производству сельхозпродукции в расчете на душу населения.

Этот факт отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

"За последние пять лет общий объем продовольственных товаров вырос почти в два раза. Область полностью обеспечивает себя мясом, картофелем, овощами, молочными продуктами, поставляет молоко в 13 регионов страны, куриные яйца - в 45", - сказала она.

Особенно Валентина Матвиенко отметила правильно расставленные акценты в политике агропромышленного комплекса. Среди них поддержка  личных подсобных хозяйств, где производится около половины всей сельхозпродукции. К примеру, в рамках программы "Пять плюс"  владелец ЛПХ получает племенной скот в счет будущих надоев. Обязательное условие: не менее пяти коров в хозяйстве и объем годовых надоев не менее пяти тонн.

"Результаты впечатляют - за год участникам проекта удалось увеличить производство молочной продукции на 40 процентов. Думаю, этот опыт достоин распространения и в других субъектах Федерации", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Большую роль в развитии АПК, по ее словам, играют гранты и субсидии начинающим фермерам. 

"Повышению эффективности производства способствует дополнительное финансирование из областного бюджета инновационных предприятий, а аграрный университет Северного Зауралья обеспечивает выполнение  научных исследований, связанных с развитием и внедрением  ресурсосберегающего земледелия", - отметила Валентина Матвиенко.

Напомним, продукцию тюменских сельхозпредприятий гости Дней Тюменской области в Совете Федерации оценили на стенде "Покупаем тюменское". Здесь можно попробовать рыбу от компаний "Эра моря" и "Сибрыбпром", колбасы и мясные деликатесы от Ялуторовского мясокомбината, предприятия "Рощинский", птицефабрики "Тюменский бройлер", ишимский сыр, конфеты фабрик "Квартет" и "Слада", мед, варенье и натуральные морсы.

Евгения Шевцова

Теги: Валентина Матвиенко , Совет Федерации , господдержка , сельхозпредприятия , АПК
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