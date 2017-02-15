На тюменском предприятии инвалидов по зрению запустили производство туалетной бумаги и бумажных полотенец

Тюменское отделение Всероссийского общества слепых (ВОС) - яркий пример социального предпринимательства во всех отношениях. Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских во время осмотра нового цеха по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец, где работают люди с ограниченными возможностями.

По ее словам, продукция, которую выпускает ООО "Тюменское предприятие инвалидов по зрению", доступна по цене и хороша по качеству в том числе для учреждений социальной сферы. Кроме того, здесь создают рабочие места для людей, которые находятся под опекой государства.

Новый цех стал постоянным рабочим местом для шести тюменцев с инвалидностью по зрению. Два человека из жесткой бумажной ленты скатывают длинные втулки, один наматывает на них бумажное полотно, двое работают над превращением длинного свертка в привычные рулоны полотенец или туалетной бумаги, еще один упаковывает готовый продукт в обертку.

Сотрудник предприятия Александр Василец рассказал специальному корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, что людям с ограниченными возможностями обычно отказывают в трудоустройстве.

"Очень важно запускать такие предприятия, и чем больше, тем лучше. Я пытался устраиваться, мне отказывали, но здесь сказали, что подхожу, чему я очень рад. Трудно прожить на пенсию инвалида, а здесь будет еще и зарплата", - отметил он.

Линия по выпуску бумажных полотенец и туалетной бумаги начала работу благодаря реализации программы "Повышение трудового потенциала и абилитации инвалидов трудоспособного возраста", которая в октябре 2016 года стала победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Тюменской области. Размер субсидии составил 2,2 млн рублей.

По словам главного инженера предприятия Дениса Решетникова, задумка о запуске такого цеха появилась еще в начале 2016 года. "Тюменское предприятие инвалидов по зрению" уже имеет хорошую производственную базу - их полотенца, одеяла, подушки, матрацы, постельное и нательное белье, детская одежда и картонные коробки поставляют не только в подразделения социальной сферы, но и в крупные компании. Организация работает по тендерной системе.

Оборудование для цеха российское, его доставили в Тюмень из Королева около месяца назад, сырье также отечественное, соответствующее ГОСТ. Размер заработной платы на новом производстве – 10 тыс. рублей, рабочий день длится семь часов. Цена за рулон туалетной бумаги ориентировочно составит шесть рублей, полотенец — 20 рублей.

Пока что линия работает больше в тестовом режиме, идет обучение новых сотрудников, однако руководство надеется выйти на производственные мощности в течении двух недель и найти рынок сбыта уже в процессе работы. В перспективе - открытие дополнительных мест для трудоустройства инвалидов.

Генеральный директор "Тюменского предприятия инвалидов по зрению" Лев Рожков посетовал Ольге Кузнечевских, что их название порой играет не на руку организации и смущает потенциальных заказчиков. Однако компании, которым тюменцы поставляют cвой продукт, зачастую возвращаются к ним. В пример Лев Рожков привел "Башнефть", которые на протяжении трех лет закупали у них матрацы, а в 2016 году заключили с ними контракт на поставку постельного белья на сумму более чем в миллион рублей.

В планах у предприятия - открытие производства влажных салфеток. Ольга Кузнечевских посоветовала компании обратить внимание на тот факт, что в России никто не выпускает абсорбирующее белье, хотя на него существует большой социальный заказ. Лев Рожков заверил заместителя губернатора региона в том, что производственные площади позволяют предприятию организовать такой выпуск и пообещал подумать в этом направлении.

Вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин рассказал, что в России существует 157 компаний, созданных под эгидой ВОС, где работают около 8 тыс. инвалидов по зрению.

"Развитие производства во многом зависит от качественного и рационального диалога между региональной организацией, директором предприятия и представителями власти. У вас очень хороший и замечательный в этом направлении регион, как по доступности и по решению социальных проблем, так и по трудоустройству инвалидов. Будем сотрудничать и дальше", - подчеркнул Владимир Сипкин.

Ольга Кузнечевских заострила внимание на том, что главным в подобных событиях является настрой самих людей.

"Мы надеемся, что в этом цеху будет не только шесть рабочих мест. Вопрос даже не в количестве, а в том, что люди готовы заниматься своим продвижением и ни на кого кроме себя не рассчитывают, у них нет иждивенческих настроений, они заботятся о себе и о своих близких, а это дорогого стоит", - уверена она.

Дарья Казакова