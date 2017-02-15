Сергей Корепанов: бюджет Тюменской области имеет выраженную социальную ориентированность

council.gov.ru

Формирование законодательной базы, позволяющей правительству Тюменской области эффективно решать вопросы социально-экономического развития региона, - одна из основных задач областной думы.

Об этом сообщил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

Региональный спикер напомнил, что в своем ежегодном послании президент РФ Владимир Путин отметил, что главные причины торможения экономики кроются, прежде всего, в наших внутренних проблемах и в первую очередь, это дефицит инвестиционных ресурсов, изъяны делового климата. "Именно решению этих проблем в последнее время областная дума уделяет особое внимание", — сказал Сергей Корепанов.

По его словам, принимаемые в регионе меры, несмотря на серьезные экономические вызовы, позволили сохранить социально ориентированным бюджет области и обеспечить достойный уровень качества жизни жителей Тюменской области.