В Совете Федерации отметили большой туристический потенциал Тюменской области

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Тюменская область имеет хорошие предпосылки для активного развития культурного, событийного, экологического и санаторно-курортного туризма.

Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".

"Сказочные тюменские пейзажи и просторы вдохновляли писателя Петра Ершова, композитора Александра Алябьева, художника Василия Перова. Замечательные музеи и театры, старинные храмы и усадьбы, величественный Тобольский кремль хорошо известны далеко за пределами области. Уникальные работы тобольских камнерезов хранятся в Эрмитаже и с большим успехом экспонируются на международных выставках. Два года назад при поддержке ЮНЕСКО в Тюмени был открыт международный туристический маршрут, посвященный деревянному зодчеству", - отметила она.

Из мест для экологического туризма Валентина Матвиенко выделила озеро Соленое в Бердюжском районе, которое по лечебным качествам сравнимо со знаменитым Мертвым морем. Благодаря отложению грязей, вода из озера способствует лечению опорно-двигательного аппарата, гинекологических патологий и заболеваний кожи. Еще одно уникальное озеро – Среднее - находится в Викуловском районе. Глубина его достигает 23 метров, а кристально чистая вода не имеет аналогов в мире. Также на территории области расположено около шести горячих источников, где содержится более половины отечественных запасов йода и брома.

"Пока в туристическом рейтинге Тюменская область заняла 57 место. Над ситуацией стоит поработать, и, думаю, руководству региона эта задача по плечу", -добавила Валентина Матвиенко.

Напомним, в Совете Федерации в Москве продолжаются Дни Тюменской области. Сенаторы обсудили экономическое развитие региона, увидели выставку, посвященную его успехам, и рассмотрели законодательные инициативы. На пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ" было принято за основу постановление Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области". По вопросу выступил председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.

"Все конструктивные предложения, рекомендации отражены в проекте итогового постановления. Мы возьмем на контроль и, безусловно, обеспечим реализацию", - заключила Валентина Матвиенко.

Евгения Шевцова