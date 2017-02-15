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Владимир Якушев: тюменские законодательные инициативы актуальны для всей страны

17:55 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Владимир Якушев: Тюменская область открыта для обмена опытом с другими регионами

Законодательные инициативы, прозвучавшие в рамках Дня Тюменской области в Совете Федерации РФ, актуальны не только для региона, но и для всей России.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на брифинге.

"На заседании верхней палаты российского парламента принято за основу постановление, которое мы разработали совместно с сенаторами. Это выверенный документ, в котором учтены пожелания и предложения региона", - пояснил он.

Глава региона напомнил высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что тюменцы предложили сенаторам не просто идеи, касающиеся изменений федерального законодательства, а детально проработанные законопроекты.

"Наши законодательные инициативы направлены на решение проблем, существующих в различных сферах жизни. По нашему мнению, внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство даст возможность развиваться различным направлениям бизнеса и сделает жизнь лучше не только в Тюменской области, но и во всей стране", - отметил губернатор.

Владимир Якушев подчеркнул, что большинство российских сенаторов имеют большой опыт практической работы на всех уровнях власти, начиная с муниципалитетов.

"Общение с членами комитетов Совета Федерации помогло нам взглянуть на обсуждавшиеся проблемы под разными углами. Так и рождается истина. Не скрою, часть своих вопросов мы сняли, потому что увидели, что одни из них недоработаны, а другие мы должны решать на месте", - рассказал глава региона.

Напомним, Дни Тюменской области в Совете Федерации РФ проходили с 13 по 15 февраля. За это время представители региона приняли участие в расширенных заседаниях пяти комитетов.

В Совете Федерации с большим успехом прошли выставка "Тюменская область - врата Сибири", а также дегустация и распродажа сибирских деликатесов тюменского производства. Команда регионального правительства сыграла товарищеский футбольный матч со сборной верхней палаты российского парламента.

Евгений Бабенко

Теги: законотворчество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Владимир Якушев
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